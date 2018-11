Advierten de tala clandestina en la Sierra Tarahumara

Chihuahua- La Red de Defensa de los Territorios en Tarahumara, (Redeti), advirtió que la tala de los bosques en Chihuahua está lejos de ser combatida y manifestó su preocupación por que por las madrugadas, un grupo de taladores armados sacude a la comunidad serrana de Bawinokachi, en el municipio de Bocoyna.



Añadió que incluso la presencia del gobernador del Estado, Javier Corral, no ha servido para inhibir el delito. En el lugar los taladores, según las denuncias de la misma Red, derriban árboles que posteriormente se llevan en camionetas, afectando la ecología y la seguridad de la comunidad. Incluso el gobernador Javier Corral ha acudido a la región, pero no se ha resuelto el problema de saqueo.



Añadió que producto de las diversas denuncias y pronunciamientos que ha expresado Redeti, el gobernador Javier Corral Jurado asistió a Bawinokachi para atender la problemática y ofrecer soluciones a los ciudadanos. Sin embargo, a los pocos días de que el gobernador atendió el llamado, el grupo de taladores continuó “desmembrando” al bosque chihuahuense.



Además, un día antes de la misma visita de Corral, los taladores estuvieron sacando árboles con unas camionetas, según lo relata la misma Red. Por su parte, las comunidades afectadas le exigieron al gobernador que mantuviera vigilada el área para terminar con la tala, pero esta petición no fue atendida ya que, esta misma semana, el fenómeno ha seguido sucediendo.



“El día anterior a la visita del gobernador, los talamontes estuvieron sacando madera, continuaron los siguientes días, alrededor de cinco camiones sacando cerca de diez viajes entre el día y la noche. Fue un operativo el día martes, pero los talamontes volvieron el miércoles y el jueves. El día de la visita del gobernador a la comunidad se le informó que la tala seguía en esa comunidad y se le pidió que mantuviera la vigilancia constante”, añadió la organización.