Bloquean calles transportistas tras aseguramiento de unidades

Ciudad Juárez— Tras dialogar con los concesionarios y choferes de transporte público que esta mañana protestaron en la Dirección General de Tránsito, Sergio Almaraz Ortiz los convenció de que se retiraran y fueran a prestar el servicio para no afectar a la ciudadanía.



Dialogó de manera breve con los transportistas y les hizo saber que no era un operativo con fines recaudatorios, sino de Seguridad para el usuario.



Les comentó que la ley lo faculta para detener y asegurar los camiones que no traigan placas, que no sean los modelos adecuados y exigibles para la prestación del servicio, contaminantes y que visiblemente sean irregulares.



Los transportistas se retiraron y un grupo de ellos se quedó a dialogar con el director.