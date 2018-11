Ya siete días de angustia sin hallar a Patrick

Chihuahua- Ha pasado una semana desde que Patrick Braxton-Andrew fue visto por última vez en Urique.El paradero del turista estadounidense continúa siendo desconocido por las autoridades y los habitantes de la región, que han unido sus esfuerzos por encontrarlo desde que los operativos de rastreo iniciaron el miércoles pasado.Ante los nulos resultados de su búsqueda, apoyados por agentes de Protección Civil de Urique y del Gobierno del Estado, así como de pobladores rarámuri que conocen la zona donde Patrick pudo haber rondado, la familia del turista ha pedido el apoyo y la divulgación de su pesquisa en redes sociales.La página de Facebook ‘Missing/Desaparecido - Patrick Braxton- Andrew’ ha sido la única forma en que hasta ahora los familiares se han comunicado abiertamente sobre los avances de la búsqueda de su hijo perdido, quien temen se haya accidentado o extraviado durante alguna actividad de senderismo o alpinismo en la Sierra Tarahumara.Por medio de dicha página, la familia llamó a la población activa en Internet a cambiar sus imágenes de perfil de Facebook y Twitter por una fotografía de Patrick con marcas de agua con los ‘hashtags’ #FindPat y #BuscaPato.“Llamada a la acción: Por favor, cambien su foto del perfil con la que les hemos facilitado. Nunca se sabe quiénes de sus contactos podrían saber algo, conocer a alguien o ser de ayuda en la búsqueda de nuestro amigo”, reza la publicación.Los administradores de la página siguen solicitando información valiosa que pueda ayudarles a dar con Patrick, cuyo paradero se desconoce desde que salió de su hotel Paraíso Escondido, ubicado en la cabecera municipal de Urique, el domingo 28 de octubre.La última vez que los padres de Patrick hablaron con él fue ese domingo a las dos de la tarde. Al día siguiente, el propietario del hotel notó que el turista no había regresado a dormir a su habitación, la cual entregaría el lunes, ya que partiría de Urique, pero ahí se encontraban sus pertenencias.Al percatarse de su ausencia y que al día siguiente no se presentaba, el dueño del hotel dio aviso a las autoridades para hallar a Patrick. La familia ha mantenido contacto con el Consulado General de los Estados Unidos para coordinar operaciones de búsqueda y cooperación entre las autoridades locales y las estadounidenses.El miércoles pasado se inició un operativo que escaló a un número de cien elementos de seguridad, protección civil y pobladores, asignados a diez cuadrillas de búsqueda. Las zonas que han sido visitadas y revisadas por las cuadrillas desde el miércoles, se extienden a localidades como Mesa de Arturo, La Pinoza, Cerro del Gallego, así como pequeñas brechas como las Curvas de María, Mancha Colorada y El Nopalito.Otras cuadrillas ‘peinaron’ las comunidades de El Naranjo, La Mezcalera, El Guayabo, La Cañita y El Chiltepín, siendo la ranchería más pequeña y alejada de Urique.Otros voluntarios se han dedicado a vocear a Patrick en el río de Urique. “No descartamos la posibilidad de que haya caído en el río”, comentó Angélica Torres, secretaria de Turismo del municipio de Urique, quien incluso ordenó contratar a pobladores rarámuri para recorrer las zonas de difícil comunicación donde pueda hallarse el turista.Sin embargo, los puntos de búsqueda se han extendido hasta poblados más lejanos de la cabecera municipal de Urique como Porochi, ubicado a once kilómetros del poblado principal.“Un número creciente de autoridades estatales y locales, junto con la comunidad indígena local, continúan la búsqueda de hoy con un enfoque en las Barrancas del Cobre y los pueblos cercanos”, informaron familiares y amigos a través de Facebook.Amigos cercanos a Patrick, originario de Davidson, Carolina del Norte, afirmaron en redes sociales que las autoridades estadounidenses tratan de rastrearlo por medio de registros de geolocalización de su celular.“Patrick era un gran alpinista, así que su familia está preocupada de que haya caído o se haya perdido. Para aquellos que sugirieron (la intervención del) FBI [...] han estado trabajando en activar la opción de ‘Encontrar mi teléfono’ ”, aseguró Eileen Keeley, vicepresidenta de Relaciones Académicas del Davidson College, instituto donde Patrick estudió.Sin embargo, aseguró Keeley, es necesaria la cooperación de las autoridades de Seguridad Pública de Chihuahua para obtener los registros geográficos de su celular.“Están trabajando en ello”, afirmó. La familia de Patrick ha enfocado sus esfuerzos en divulgar su desaparición, por lo que ha hecho énfasis en compartir todas las actualizaciones de la búsqueda publicadas en la página de Facebook, así como en continuar contactando a los senadores Richard Burr y Thom Tillis, de Carolina del Norte en redes sociales para solicitar su apoyo.“Ellos (los senadores) han sido excelentes hasta el momento, y lo agradecemos mucho. Necesitamos el apoyo colectivo para señalar este problema a oficiales estatales y federales”, informaron desde la página de Facebook.Los familiares enfatizaron en que no tienen intención alguna de recaudar fondos para financiar la búsqueda de Patrick, luego de que El Diario publicó ayer sobre una presunta recaudación de fondos realizada durante una carrera de “Team Summit Foundation Twilight 5k”, en la cual se reunieron varias personas a dar mensajes de apoyo. “La carrera del Twilight 5k [...] no se organizó para recaudar fondos para la búsqueda de Patrick.Fue una carrera divertida y una manera de unir a la comunidad en un momento difícil”, informó Ryan, amiga del turista desaparecido, a través de un correo electrónico. Si cuenta con información que pueda ser valiosa para encontrar a Patrick Braxton- Andrew, favor de mandar un mensaje al correo [email protected] , o comunicarse al número +1 (980) 689-0939 así como 911 en su localidad.