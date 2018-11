'Tuvimos fe en nuestras familias'

Un operativo vía aérea se implementó ayer para rescatar a 13 chihuahuenses, entre ellos dos menores de 15 y 16 años, quienes realizaban turismo de aventura y tuvieron que pasar la noche en la oscuridad del cañón del Pegüis, al quedar atrapados por un deslave en la zona y ante la intensa corriente que les impidió remar.



Los campistas, que por la tarde fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua en el helicóptero Halcón I de Seguridad Pública Municipal, indicaron que no tuvieron miedo, ya que confiaban en que sus familias, al momento de notar su ausencia, tarde o temprano darían aviso a las autoridades para iniciar un operativo de búsqueda y rescate. Así ocurrió, sólo que el operativo se pudo realizar ayer, ya con la luz del día y para no ponerlos en riesgo, personal de Protección Civil y paramédicos que acudieron al área optaron por pedir el apoyo del helicóptero.



“Regresar no era una opción, tomamos la decisión de acampar y p a s a r la noche en una zona segura”, expresó Carlos Perea, uno de los 13 integrantes del grupo “Panteras Negras”, que realizó la excursión.



A fin de tratar de establecer comunicación, Laura García, de 32 años, y quien es una de las guías del grupo, se alejó del resto de sus compañeros y recorrió una distancia aproximada de seis kilómetros, hasta que pudo captar señal, establecer contacto y dar aviso de lo sucedido.



Poco antes de la puesta del sol, el helicóptero de la Policía Municipal de Chihuahua arribó al área para rescatar a las personas varadas, entre los que se encontraban dos menores de edad y ocho mujeres.



Fue el domingo por la mañana, cuando los aventureros partieron de esta ciudad rumbo al cañón del Pegüis, ubicado en el municipio de Coyame, al Noreste de la entidad, con el propósito de cumplir una travesía más del club denominado “Águilas Negras”.



El grupo que acudió a esta área natural pretendía realizar actividades de rappel –sistema de descenso y ascenso por superficies verticales— y para ello, tuvieron que descender por senderos al fondo del cañón.



Fue alrededor de las 06:00 horas del domingo cuando iniciaron su aventura, misma que estaba programada a concluir a las 19 horas, pero el deslave les impidió concluir conforme a lo previsto.



Una vez que llegaron al fondo de la barranca, comenzó la travesía, hubo tramos que recorrieron en balsas y otros en senderismo, el día avanzaba y al pasar el lugar conocido como “El Salto”, ubicado aproximadamente a ocho kilómetros del punto de partida –El Mirador—, debido a las lluvias que se presentaron en la zona en los últimos días, había una serie de deslaves en el lugar que les impidió continuar su trayecto.



Remar a contracorriente no era una alternativa, pues el río Conchos tenía una creciente considerable, lo cual les impidió siquiera intentarlo.



Con el sol poniéndose e incomunicados por la falta de cobertura telefónica, el grupo tomó la decisión: pasar la noche en una zona segura y esperar a que notaran su ausencia para que iniciaran las labores de búsqueda.



“Teníamos provisiones, balsas y casas de campaña, lo más prudente fue permanecer en el lugar, pasar la noche a salvo y confiar en que nuestras familias acudirían en nuestra búsqueda”, expresó Carlos Perea, de 25 años, quien junto con otras 12 personas quedaron a la deriva.



Al momento en que el sol salió, los equipos de rescate comenzaron a movilizarse en busca de los campistas; sin embargo, debido a lo inaccesible del terreno era complicado realizar los trabajos de rescate.



Alrededor del mediodía, las autoridades de Protección Civil tenían identificado el sitio donde estaban atrapados los excursionistas y se informó que todos estaban en óptimas condiciones. Por tal motivo, se solicitó apoyo aéreo y acudió el Halcón Uno por los campistas.



Salió de la capital del estado alrededor de las 15 horas y en una hora aproximadamente ya estaba en el lugar de los hechos, donde tras evaluar la situación, se determinó el plan de acción.



La aeronave sobrevoló el área y una vez identificado un punto seguro para descender, comenzó el rescate; de tres en tres, las personas fueron puestas a salvo y llevadas hasta lo más alto del cañón, donde paramédicos de diversas agrupaciones ya los esperaban para asistir a quienes así lo requirieran.



En menos de dos horas de labores con la aeronave, las trece personas pudieron ser rescatadas; afortunadamente, ninguna de ellas sufrió lesiones que pusieran en riesgo su integridad física.



Enseguida los campistas fueron trasladados a la capital del estado en una camioneta y al cabo de poco más de una hora de viaje, finalmente lograron reencontrarse con sus familiares, que ansiosos aguardaban su regreso.



} También participaron en el operativo la organización SOS Rescatando a Chihuahua y los bomberos e integrantes de Protección Civil de Ojinaga.