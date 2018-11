Impugnan selección de jueces del Tribunal estatal

Ciudad Juárez— Al menos 11 juicios de amparo se han presentado contra el proceso de selección de jueces de primera instancia al que convocó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua a través de un concurso de oposición.En cuatro casos se ha concedido la suspensión definitiva, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso El Diario.En uno de esos amparos se reclama que ninguno de los abogados seleccionados como jueces en materia penal asuma en enero próximo y el juez Octavo de Distrito ya otorgó la suspensión definitiva, recurso que impedirá que los elegidos ocupen esos cargos.La mayoría de los amparos fueron interpuestos por jueces provisionales que no fueron seleccionados.El recurso que prácticamente detiene la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura entregue 39 plazas de jueces en materia penal corresponde al número 1480/18, interpuesto por el defensor público penal en funciones en Ciudad Juárez Carlos Jaime Rodríguez García y recibido en el Juzgado Octavo de Distrito.‘Fue una limpia la selección de jueces’El pasado 10 de septiembre el titular del Juzgado Octavo de Distrito admitió el juicio y le negó a Rodríguez García la suspensión provisional. Sin embargo el 18 de septiembre le concedió la suspensión definitiva, de acuerdo con datos oficiales.El propio presidente del Consejo de la Judicatura, Pablo Héctor González Villalobos, interpuso un recurso contra ese amparo.En el documento oficial se indica que el amparo 909/18 fue presentado por el abogado particular Gamaliel Chávez Rentería y se recibió en el Juzgado Décimo de Distrito. El 1318/18 fue interpuesto por el juez de Control de la ciudad de Delicias Elmer Lerma Fontes y se recibió en el Juzgado Octavo de Distrito.El 1450/18 y 1503/18 fueron presentados por la jueza de Control en Chihuahua Daniela Arali Torres Porras; el primero fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito y el segundo en el Décimo de Distrito. En este último se concedió la suspensión definitiva.El amparo número 1476/18 interpuesto por José Luis Contreras Cruz se recibió en el Juzgado Primero de Distrito, mientras que el 1466/18 por el titular de un Tribunal de Enjuiciamiento, César Miguel Rodríguez Martínez, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito y se le concedió la suspensión definitiva.El número 1488/18 fue presentado por la jueza María del Carmen Leticia Mora Ortiz en el Juzgado Décimo de Distrito y se le concedió la suspensión definitiva; el 1504/18 por parte de Samuel Pérez González, a quien también se le otorgó la suspensión definitiva y el 1478/18 por el abogado Jesús Iván Medina Arellano, recibido en el Juzgado Primero de Distrito y quien obtuvo la suspensión provisional.Además a la jueza Blanca Leticia Rojas Vargas se le concedió una suspensión provisional por parte del Primer Tribunal Colegido del Décimo Séptimo Circuito, cuya función es revisar el trabajo de los jueces de Distrito.En este caso el juez Tercero de Distrito Juan Fernando Luévano Ovalle le negó la protección al considerar que la quejosa no podía aducir la existencia de un derecho, pues por su propia naturaleza este tipo de designaciones se extinguen por el transcurso del período.Ese razonamiento fue considerado equivocado por los integrantes del Colegiado, quienes prácticamente consideran que para los jueces provisionales que llevan más de tres años en el cargo opera la ratificación tácita, pues ellos no son responsables de que el TSJ no haya revisado su trabajo en ese período, como lo establece la ley.El pasado 24 de marzo se publicó en el Periódico Oficial del Estado y en la página oficial del Poder Judicial la convocatoria CJE/002/2018 para seleccionar 56 jueces de primera instancia con carácter de definitivo.A la invitación se inscribieron 507 aspirantes en toda la entidad y el pasado 7 de agosto se dio a conocer la lista de los 54 seleccionados.Dos plazas no se otorgaron, una corresponde a un juez provisional que en esa fecha ya había interpuesto un juicio de amparo y otra en materia familiar se decretó desierta por bajas calificaciones.El proceso generó inconformidad entre los operadores del sistema que no fueron seleccionados, así como de personas externas al Poder Judicial al considerar que hubo irregularidades y que se trató de una “limpia” para sacar a los jueces provisionales o abogados nombrados sin pasar por un concurso de oposición.Además que no estuvieron claros los parámetros para la evaluación psicométrica y quedaron fuera personas que obtuvieron calificaciones superiores a los que sí fueron seleccionados.bc [email protected]