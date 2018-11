Sin solicitar apoyo de autoridades de EU por búsqueda de norteamericano

La Policía Estatal aumentó a 150 las personas que buscan al ciudadano norteamericano que lleva una semana perdida en la región de Urique. El comisionado estatal de seguridad, Óscar Aparicio, señaló que los cuatro drones que son utilizados en la búsqueda son propiedad del Estado.Añadió que están en constante comunicación con la familia de la persona extraviada pero que no han solicitado la participación de las autoridades norteamericanas. Destacó que la instrucción es utilizar toda la fuerza estatal en localizar al turista norteamericano.El funcionario estatal expuso que confían en localizar a Patrick Braxton, quien cumplió una semana de estar desaparecido en la región de Urique, luego de que salió de su hotel para hacer un recorrido y no regresó.Aparicio comentó que llegaron los familiares del joven para estar al pendiente de la búsqueda, además de que han estado en comunicación con las autoridades norteamericanas. Al ser cuestionado si un equipo de los Estados Unidos podría participar en la búsqueda, expuso que no ha sido necesario ya que se tiene lo suficiente para efectuar la búsqueda por autoridades locales.Precisó que se están empleando drones para sobrevolar la región de búsqueda, los cuales pertenecen a la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal. Expuso que a pesar de la región, consideran que la vida del turista no está en riesgo por los grupos criminales.Agregó que el número de activos que participan en la búsqueda llegó a los 150, por lo que en cualquier momento esperan tener noticias de Patrick Braxton.