'Corral está mal informado', afirma presidenta nacional de Morena

Ciudad Juárez.- “El gobernador del estado está mal informado o esta manipulando la realidad”, dijo la presidenta nacional de Morena Yeidckol Polevnsky Gurwitz al referirse a las críticas del Javier Corral Jurado al presupuesto de egresos de la federación a los estados del país y la aplicación de la zona libre en la franja fronteriza.



“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, agregó la dirigente partidista durante su visita a la ciudad como antelación a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador mañana para explicar la operación de la zona libre en Juárez.



Polevnsky Gurwitz añadió que “el presupuesto a los estados no se reduce, se incrementa con la intención de que los gobernadores apoyen a las presidencias municipales. Cada Gobernador tiene que poner de su parte pues lo que se plantea es un gobierno con gasto austero”, dijo.



Corral Jurado ha criticado la parte del presupuesto que le tocó a Chihuahua, “a nosotros no nos va a doblegar jamas, nosotros sabemos vivir sin el Ramo 23 y sabemos salir adelante por nosotros mismo, porque el gobierno no le va a faltar a Chihuahua”, dijo ayer a medios de comunicación.



La morenista defendió la aplicación del presupuesto de egresos de la federación para las entidades del pais, “el presupuesto se pensó para que se canalicen los recursos de la mejor manera”, comentó.