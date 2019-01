Ciudad Juárez.- Camilo del Real Buendía salió del Cereso 3 de Ciudad Juárez hoy, aproximadamente a las 5 de la tarde, tras dictarse un auto de libertad que lo absuelve de los delitos de homicidio agravado y trata de personas en perjuicio de 11 mujeres que desaparecieron entre enero del 2009 a diciembre del 2010 y cuyos restos óseos se localizaron en el arroyo El Navajo.



En entrevista Camilo del Real dijo que se siente “feliz, contento, agradecido con Dios y un poco cansado” y se dirigió a las madres de las víctimas para decirles que no se dejen engañar con los “chivos expiatorios” que el Estado les ha presentado porque él y las otras personas que fueron sentenciados prácticamente a permanecer de por vida en la cárcel son inocentes.



“Que no se dejen engañar, deben pedir el gobierno un estado a derecho, que aplique las leyes no para poner a falsos culpables, a chivos expiatorios que me toco a mi vivirlo… mis bendiciones porque sé que están sufriendo pero deben buscar más seriamente, con más fuerzas, a las verdaderas personas culpables”, expuso.



Camilo del Real, de 43 años de edad y quien permaneció cinco años seis meses y 19 días encarcelado, dijo que ha recibido muchísimas felicitaciones a través de las redes sociales y de personas allegadas a él.



Esta mañana la jueza de Control Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales ordenó la libertad de Camilo del Real tras dar cumplimiento a un amparo otorgado por el juzgado Noveno de Distrito y confirmado por Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.