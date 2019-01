A 2 años, plan de austeridad no da resultados

Chihuahua.- Pese a que el plan de austeridad que el gobernador Javier Corral anunció en enero de 2017 para someter la deuda pública que heredó de su antecesor César Duarte, la mesura en los gastos de representación y publicidad oficial, así como el aumento de salarios a funcionarios y los viáticos a personalidades políticas auspiciados por el erario, continúa lejos de ser austera.



Las medidas fueron emitidas en el periódico oficial del Estado el 21 de enero de 2017 bajo el acuerdo 001/2017.



En el plan se contempló desincorporar y vender trece terrenos y la oficina alterna del mandatario, conocida como la Casa de Gobierno, también seis aeronaves, suprimir los gastos de representación y publicidad oficial, el pago de notas de consumo de restaurantes, así como otras erogaciones.



Sin embargo, el cumplimiento de dichas medidas continúan pendientes, ya que a dos años de carrera austera, ni la Casa de Gobierno, ni la flotilla aérea han sido vendidas.



Además, los gastos de viáticos y de publicidad oficial en contratos sin licitar llegan a sumas de cientos de millones de pesos.



Casa de Gobierno y Casa Chihuahua



Se planteó promover la venta de la Casa de Gobierno para obtener recursos que se destinarían a obras públicas, pero en junio de 2018 se decidió que la construcción se reconfiguraría como el Centro de Archivo y Patrimonio Histórico del Estado de Chihuahua (Ceaph).



Para poner en marcha el proyecto se destinaron 8 millones de pesos; sin embargo, la reconstrucción del inmueble ubicado sobre la avenida de Francisco Zarco 2601 y 2603 quedó pendiente para este año, ya que dicha inversión fue subejercida en 2018, según datos de la Secretaría de Hacienda.



Por otra parte, la sede de representación del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México también representó un mayor gasto de recursos durante el primer año de la administración de Corral, que en el último año en el que gobernó César Duarte.



La denominada Casa Chihuahua cambió de sede de la colonia Cuauhtémoc a la Roma Norte en 2017 para disminuir gastos. Sin embargo, hubo una erogación de 3 millones 618 mil 883 pesos ese año en renta, adecuación y remodelación, según un comunicado de la Coordinación de Comunicación Social (CCS) y datos de la Secretaría de Hacienda.



Esta cifra fue 495 mil 550 pesos mayor al gasto de 2016, con César Duarte, cuando destinó 3 millones 124 mil 333 pesos.



Las aeronaves La venta de la flota aérea del Gobierno del Estado tampoco se concretó.



El más reciente intento para vender una fue el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cuando la subasta del avión Super King Air 350, modelo b300, fue declarada desierta: los postores interesados nunca se presentaron a depositar la “garantía de seriedad” por 40 mil dólares.



La aeronave contaba con un avalúo (ya vencido) de un millón 170 mil dólares. Era la segunda ocasión en que se había intentado subastar. El primer intento de venta fue el 9 de junio de 2017, cuando la Secretaría de Hacienda ofreció en venta un helicóptero Bell 429, con capacidad para ocho pasajeros; un avión Cessna Citation CJ3, para nueve pasajeros, y un helicóptero Bell 407, para siete personas.



Las otras dos fueron el Super King Air 350, con capacidad para diez pasajeros; un Conquest II, con capacidad para siete personas, y un Cessna T210, con capacidad para siete. Sin embargo, el Gobierno del Estado decidió retirar la oferta y poner a la venta sólo las aeronaves Bell 429, el Super King Air 350 y el Cessna Conquest II, ya que el resto de la flotilla fue destinada a continuar su uso. El costo para mantener la flotilla aérea del gobernador es alto.



Chihuahua se posicionó como la tercera entidad que más gasta en sus aeronaves y de las que más posee en el país.



El estado contó con un presupuesto de 25 millones de pesos asignados en 2018 para el mantenimiento de cuatro aviones y dos helicópteros, superando el gasto que destinaron entidades como Hidalgo.



De acuerdo con un texto publicado por El Universal en octubre pasado, Chihuahua también superó a los gobiernos de Tabasco, el cual ha erogado sólo 12 millones 800 mil pesos en cinco años para dar mantenimiento a tres aeronaves, y Campeche, que ha destinado un gasto promedio de 6 millones 750 mil pesos anuales en su flota aérea.



Parte del mantenimiento de los aviones Super King Air 350 --cuya subasta fue declarada desierta--, Cessna Conquest II, Cessna Citation CJ3 y Cessna T210, así como los helicópteros Bell 407 y Bell 429, se deriva de los pagos mensuales de seguros (423 mil 584 pesos), mantenimiento (20 mil 27 dólares), sueldos del personal del hangar en el aeropuerto General Roberto Fierro (225 mil 252 pesos) y sueldos de los pilotos (105 mil 450 pesos).



Altos costos de publicidad oficial



Lejos de obedecer un plan de austeridad, la CCS comprometió un gasto de aproximadamente 235.5 millones de pesos en contratos sin licitar para la prestación de servicios de producción, publicidad, distribución e impresión del semanario Cambio 16.



Desde el inicio de la administración de Corral, la CCS ha firmado cientos de contratos con al menos 110 proveedores por medio de la modalidad de adjudicación directa por montos que, en su gran mayoría, rebasan lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos, contratación de Servicios y Obra Pública del Estado.



Dicha norma establece en el artículo 74, fracción I que para llevar a cabo adjudicaciones directas el contrato no podrá exceder un monto mayor a 36 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Es decir, un valor de un millón 58 mil 503 pesos.



A pesar de ello, el Gobierno declaró que se implementarían los contratos sin licitación pública alguna.



Según datos contenidos en el portal de transparencia en publicidad oficial del Gobierno del Estado, de los 235.5 millones de pesos se desprendió el mayor gasto por publicidad oficial en la categoría de radio, con contratos que acumulan montos de hasta 93 millones 887 mil 776 pesos.



La CCS y la mayoría de los proveedores armaron convenios sin llevar a cabo licitaciones públicas. En televisión, la CCS comprometió pagos de 65 millones 208 mil 906 pesos con 10 proveedores.



Canal 28, por medio de su razón social Unidad Corporativa de Televisión, S. A. de C. V., firmó contratos por adjudicación directa por montos de hasta 21.4 millones de pesos.



Otras televisoras beneficiadas fueron TV Azteca, que acumuló 20.8 millones de pesos en venta de publicidad, y Televisa, con 17.8 millones de pesos por un solo contrato.



Jesús Antonio Pinedo Cornejo, extitular de la CCS otorgó contratos millonarios a varias empresas ajenas a la venta de espacios para propaganda gubernamental, como servicios de transporte, fletes e impresión del semanario oficial Cambio 16 y la producción de contenido para redes sociales y televisión en alta definición.



Estos convenios han sumado un monto total de 51.6 millones de pesos, mayor incluso que el gasto comprometido en contratos con medios de comunicación impresos, el cual fue de 24 millones 820 mil 930 pesos, en 2018.



Una de ellas fue Xtreme Sports, beneficiada directamente por Pinedo Cornejo debido a que su pareja sentimental, Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, actualmente es empleada y cuñada del propietario de la empresa audiovisual, Efraín Alonso Maldonado Delgado, quien mantiene una relación amorosa con Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, quien a su vez funge como directora de Administración y Comunicación Social del Gobierno del Estado. Xtreme Sports, S. de R. L. de C. V. fue contratada sin licitación alguna para prestar servicios de producción y postproducción de contenido audiovisual por 4 millones 175 mil 996 pesos y para la elaboración del primer informe de gobierno de Corral, cuyo costo fue de 800 mil 779 pesos.



La empresa más beneficiada por este tipo de contratos ajenos a publicidad oficial fue el periódico sonorense El Imparcial, que a lo largo del año recibirá un total de 18 millones 25 mil 400 pesos por la impresión de un tiraje mínimo de tres millones hasta un máximo de siete millones de ejemplares del semanario Cambio 16.



Viáticos de lujo



Aun cuando se comprometió a reducir en 30 por ciento el gasto de viáticos, el Gobierno de Corral desembolsó el año pasado más de 96 millones de pesos por los traslados de la burocracia estatal, 8 millones más que los erogados en 2016 por César Duarte Los informes de la Secretaría de Hacienda muestran que el gasto de recursos públicos por concepto de viáticos en 2017 es el más alto registrado desde 2012, año en el que se erogaron 114 millones 152 mil 996 pesos.



El desembolso equivale a más de 263 mil pesos diarios gastados para el pago de hospedaje, transporte y alimentación de los funcionarios.



Fue la Fiscalía General del Estado (FGE) la dependencia que reportó mayores erogaciones por viáticos, con 47 millones 766 mil 677 pesos durante todo 2017, de acuerdo con el desglose de Hacienda.



La cifra es superior –por más de cinco millones– al presupuesto etiquetado para la Secretaría de Desarrollo Municipal para todo 2018: 42 millones 335 mil 671 pesos.



Le siguen la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) con 10 millones 731 mil 763 pesos y la de Hacienda con 8 millones 200 mil 372 pesos.



En promedio, cada una de las 23 dependencias del Ejecutivo gastó 4 millones 178 mil 521 pesos. Por otra parte, el funcionario que más gastó en el rubro de representación y viáticos fue Jesús Mesta Fitzmaurice, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico, conocido por defender sus erogaciones porque aporta “ideas brillantes”.



Fitzmaurice ha gastado 549 mil 639 pesos en viáticos y pasajes de aproximadamente 61 comisiones de trabajo dentro y fuera del país, desde que comenzó la actual administración hasta el primer cuatrimestre de 2018, según datos de la Plataforma de Transparencia.



“No podemos andar con pequeñeces”, declararía el subsecretario cuando se publicó que sus viáticos ya representaban 360 mil pesos durante 2017, cuando se publicaron comprobantes de pago de cuentas en restaurantes de lujo y transportes en limusina en Canadá.



También los funcionarios de la Secretaría de Cultura viajaron al extranjero y pagaron cuentas en restaurantes, desobedeciendo las medidas del Plan de Austeridad de Corral.



Austria Galindo, subsecretaria de Cultura en Ciudad Juárez, realizó 44 viajes en 2017, algunos en vuelos hacia Nueva York, al que además acudieron otros cuatro funcionarios, quienes gastaron 14 mil 992 dólares (320 mil 379 pesos aproximadamente al tipo de cambio vigente en ese entonces) en viáticos, vuelos, hospedaje y membresías pagadas.



Entre sus erogaciones están compras de comidas como filetes, cervezas, salmón, órdenes extra de salchichas, tocino, pan tostado, papas a la francesa y mimosas.



Concepción Landa, secretaria de Cultura, realizó un viaje a Eslovenia, París y Viena, acompañada de otras dos funcionarias. Los diez días que duró esta comisión al extranjero generaron un gasto al erario por 124 mil 424 pesos. (Con información de Itzel Ramírez).