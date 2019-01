Se amparan 78 contra reducción de sueldos

Un total de 78 demandas de amparo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, mejor conocida como “Ley de Salarios Máximos”, fueron promovidas en los tribunales federales del XVII Distrito, que atiende el centro y sur de la entidad, informó personal de la Oficialía de Partes.Detallaron que ninguno de los 23 magistrados, seis jueces y cuatro jueces de distrito que comprende esta instancia, buscó el amparo de esta ley que establece que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente, y el fin de las pensiones que reciben los expresidentes.Las 78 demandas de amparo las interpuso personal de primer nivel de dependencias como la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos, entre otras dependencias federales. Agregaron que la primer demanda de amparo en contra de la Ley de Salarios Máximos, se recibió el pasado 23 de noviembre y las últimas el 27 de diciembre de 2018.A esa cantidad se sumarán otras 600 de trabajadores sindicalizados del gobierno federal en Chihuahua, dentro de una promoción múltiple de unos 40 mil burócratas interpuesta en la Ciudad de México, informaron dirigentes del sindicato de trabajadores al servicio del Estado.Detallaron que no hay trabajador sindicalizado que gane más que el presidente de la República, pero lo que buscan es anticiparse a un “efecto dominó” que se presente al ajustar a la baja los salarios de magistrados y que eso provoque también el ajuste a jueces, directores y otros cargos.Es lógico que si los niveles salariales más altos se van a la baja, arrastrarán a los que les anteceden para guardar el margen escalafonario entre una plaza y otra.Criticaron que el presidente de México busque quitar el salario y prestaciones a los trabajadores en activo, para darlo a personas que ni estudian o laboran, conocidos como “ Ninis “.Los sueldos y prestaciones que ahora gozan los trabajadores al servicio del Estado son conquistas sindicales de muchos años, que no pueden ser afectadas por el Ejecutivo Federal.Hasta el pasado 12 de diciembre, se decía en medios nacionales de que más de cinco mil funcionarios federales habían recurrido al amparo para evitar la reducción de sus sueldos.Como se sabe, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente y el fin de las pensiones que reciben los expresidentes.Es del conocimiento público que esta ley reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución y consta de 17 artículos. Regula las remuneraciones de los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión y los demás entes públicos federales, incluidos los autónomos.Según la norma, los sueldos se establecerán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) mediante tabuladores de remuneraciones mensuales, con los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales.La llamada Ley de Salarios Máximos se aplicaría a los funcionarios del Poder Ejecutivo federal, Presidencia de la República y las secretarías de Estado; Poder Legislativo federal: cámaras de Diputados y de Senadores y Auditoría Superior de la Federación; Poder Judicial federal: ministros, magistrados y jueces.Asimismo a órganos autónomos como el Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.También aplica para el personal de tribunales administrativos de la Federación; Procuraduría General de la República, próximamente Fiscalía General; Organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal, hoy empresas productivas del Estado como Pemex y CFE, y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración afecte directa o indirectamente al presupuesto federal.