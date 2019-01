Visita de Obrador, entre tensiones con Corral

Chihuahua.- La presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez ha causado expectación no sólo por los anuncios o programas que pudieran ponerse en marcha, sino por la tensa relación que existe con Javier Corral Jurado a quien, previamente, le ha dicho que “Chihuahua tiene mucho pueblo para tan poco gobernador”.



En abril de 2018, durante una visita que el entonces candidato a la presidencia hizo a Delicias, declaró lo anterior, generando que el ejecutivo chihuahuense revirara con un “anda medio dolido por el debate”.



“Yo la verdad de las cosas no tengo opinión sobre eso. Los hechos y los dichos hablan por sí mismos. Entiendo que anda medio dolido del debate pasado, pero nosotros no tenemos la culpa de su propio desempeño. Yo ahí lo dejo, para mí no es relevante”, dijo Corral y agregó: “Hace mucho tiempo que (López Obrador) dejó de ser para mí un personaje respetable y respetado en el país. Hoy ha llegado a excesos declarativos muy penosos, así que para mí no tiene relevancia”.



En su visita a los municipios de Delicias y Parral, López Obrador criticó la gestión de Corral y la calificó como un fracaso.



Además, comparó al mandatario estatal con su antecesor César Duarte y exigió pagar a los maestros que tenían más de diez días en paro laboral.



En su encuentro con los chihuahuenses, López Obrador lanzó: “Aquí empezó la llamada alternancia y miren cómo está el estado, porque son lo mismo (el PRI y el PAN), uno se da cuenta cuando entra a Chihuahua porque las casetas de cobro están pintadas de azul, eso es lo único que ha hecho Corral, pintar de azul las casetas de cobro.



Corral en su campaña ofreció que iba apoyar a los jóvenes, pero es lamentable la situación en la que está Chihuahua. Es mucho pueblo el de Chihuahua para tan poco gobernador”.



Además, criticó la actitud “protagónica y exhibicionista” del gobernante asegurando que “presume y engaña a los que no lo conocen, de que es un hombre progresista y de avanzada.



Llegó a declarar de Ricardo Anaya que le gustaba mucho el dinero y era muy ambicioso, pero ahora resulta que es el principal apoyador de Anaya. Es un farsante, aprendiz de mafioso y canalla, que se dedica a decir mentiras”, dijo AMLO en ese momento.



En Parral, el entonces candidato de Morena cuestionó al gobernador por no pagar a los maestros que se encontraban en paro laboral, situación que calificó como anticonstitucional.



“Aquí aprovecho también para decirle a Corral que le pague a los maestros, que no sea irresponsable, que no viole la constitución, no se le puede retener el salario a nadie y que está resultando igual que Duarte, no hay ninguna diferencia’’, indicó AMLO.



Resaltó el crecimiento de los índices de violencia en la entidad así como la falta de atención a los jóvenes y los productores del campo.



Dijo que estaba bien que el gobernante le echara la culpa a Duarte, pero que no se podía pasar toda la vida en ello.



El 20 de octubre de 2018, siendo AMLO ya presidente electo y durante la gira de agradecimiento, los dos personajes sostuvieron una reunión en el Palacio de Gobierno y posterior a ella, López Obrador hizo algunos compromisos para con el estado; sin embargo, a pesar de que hubo una fotografía oficial y una rueda de prensa conjunta, Corral no estuvo presente en el evento masivo del ahora presidente.