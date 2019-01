Dan giro total a la polémica Unión Progreso

Chihuahua.- Después de cinco años de ser autorizado para constituirse como una institución de banca múltiple regional con el nombre de Banco Progreso Chihuahua, y luego como Bancadel desde el 2017, finalmente ayer el Grupo Progreso anunció que operarán como banca en todo el país con la razón social de Bankaool.



Los directivos, Sergio Eliseo Segovia Sáenz, Sergio Becerra Rodríguez, Rogelio Bermúdez Quiñones y Fernando García Castillo, ofrecieron una rueda de prensa en la que anunciaron la compra de la institución financiera Bankaool, de la que reservaron el monto de la transacción, y oficializaron la asociación con el corporativo estadounidense MetaBank.



También detallaron que por disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desistieron del proyecto de constitución del Banco Progreso Chihuahua, que les fue aprobado el pasado 21 de marzo de 2014 a fin de poder hacer la compra-venta de Bankaool, con sede en la Ciudad de México.



De la razón social de Bancadel, dijeron que había quedado sin efecto, ya que estaba relacionada con el proyecto del Banco Progreso Chihuahua.



Como se sabe, el proyecto se vio envuelto en un escándalo de corrupción por la inversión que hizo el exgobernador César Duarte en la Unión Progreso en acuerdo con el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera y uno de los principales accionistas de esa institución, a fin de que pudiera acreditar las acciones financieras que les permitiera justificar el cambio de Unión de crédito a una de banca múltiple.



Al respecto, los directivos dijeron que si se afectó o no el proyecto por la controversia, eso “era cosa del pasado, ya está archivado el caso, desde hace muchos años, para nosotros”.



Lo importante ahora, dijeron, es que ya se pudo concretar el proyecto de constituirse como banca múltiple, y apoyar al desarrollo económico de Chihuahua y del país.



Informaron que la institución financiera Bankaool fue promovida por los 95 accionistas que integran el Grupo Progreso, y aunque no lo señalaron en la entrevista con medios informativos, se sabe que el 51 por ciento de las acciones las tendrá el nuevo socio MetaBank, cuyo propietario es el financiero Brad Hanson.



A pregunta expresa, los nuevos banqueros de Chihuahua aseguraron que entre los accionistas de esta nueva institución no participa Jaime Herrera Corral, el exsecretario de Hacienda en la pasada administración estatal y uno de los principales empresarios que integran el Grupo, y en su momento fue uno de los promotores del Banco Progreso Chihuahua.



Informaron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la anuencia y aprobación del Banco de México decidieron autorizar la compra de la institución de banca múltiple Bankaool por parte de los accionistas del Grupo Progreso.



Detallaron que las empresas y accionistas que conforman el Grupo se irán sumando al banco a través de diversos mecanismos, pero básicamente mediante la transferencia de activos y pasivos, lo cual ya fue acordado por la autoridad para que se efectúe en el transcurso del tiempo.



Se informó que en este tiempo se captarán recursos y otorgarán créditos en el banco para que se liquiden los financiamientos del Grupo, además de que se atenderá a través de esta nueva figura a todos los clientes nuevos.



El objetivo de los accionistas del grupo es de que, a más tardar en febrero, y en tanto se dan las comisiones necesarias y preparación de equipos y sistemas, es que se inicie operaciones en ese mes y, detallaron, que se empezara a cambiar la imagen del corporativo en la entidad.



Agregaron que se tuvo que dar este cambio de estrategia para poder operar como banca múltiple en el país. Informaron que se tiene ya una importante plataforma para trabajar y ahora con mayor fuerza se podrá atender en todas las pequeñas poblaciones del país con 50 mil a 80 mil habitantes, para poder atender sus necesidades de ahorro y financiamiento, así como ofrecerles terminales punto de venta, cajeros automáticos y banca por Internet.



El banco tuvo una alianza con MetaBank para desarrollar un modelo de negocios en todo el país a través de corresponsales bancarios, el cual tiene más de 200 mil puntos en todo Estados Unidos.



A través de esta red se busca captar una buena cantidad de remesas familiares que envían los paisanos al país, que ascienden a unos 30 mil millones de dólares, del cual Chihuahua recibe alrededor del dos por ciento.



Los paisanos podrán enviar sus remesas a un precio mucho menor que el que ahora tienen en otros vías, añadieron. El banco podrá ofrecer tarjetas de crédito, financiamiento hipotecario y otros servicios que no se podían ofrecer.



Los empresarios indicaron que el Grupo Progreso esta conformado por diversas empresas con salud financiera y a diciembre pasado cerraron con activos por más de seis mil 800 millones de pesos, una captación de más de cuatro mil millones de pesos y cuatro mil 400 millones de pesos de cartera.



Informaron que ahora crecerán en infraesrtuctura de 32 cajeros automáticos a 400, de los cuales, más de 380 operan en diversas partes del país.



Asimismo se consolidará el proyecto de banca móvil, tarjetas de crédito y cuenta de cheques, entre otros servicios.



Señalaron que estas cifras confirman el que las empresas del Grupo no cancelaron sus operaciones, simplemente se transformaran al paso del tiempo cuando se trasfieran a las operaciones que asumirá Bankaool.



Informaron que actualmente la nueva institución financiera está en el sitio 12 de abajo hacia arriba en el ranking de 50 instituciones financieras de banca múltiple en México y confían que en unos años más puedan revertir esa tendencia.



Finalmente informaron que lo importante es que los beneficios que se tengan de la operación del banco no se van a ir a otro país, sino que se queda y capitaliza en Delicias y Chihuahua mismo.