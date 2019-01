Decomisan mariguana, 'cristal' y heroína en Juárez

Ciudad Juárez.- Policías Municipales detuvieron a 12 presuntos narcomenudistas con mariguana, ‘cristal’ y heroína, en diferentes intervenciones, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en un comunicado.



En la primera acción fue arrestado Luis Fernando H. S., de 29 años, en posesión de cuatro dosis de heroína, en el cruce de las calles Francisco Mina y Noche Triste, en la Zona Centro.



Otra intervención fue aplicada en el cruce de las calles Leobardo Bernal y Nicolás Rodríguez, de la colonia Kilómetro 20.



En ese punto fue detenido Rafael M. R., 31 años, y Alejó M. M., de 45, tras localizarles entre sus pertenencias una dosis de ‘cristal’; la corporación indicó que ofrecieron 80 pesos a cambio de su libertad.



En otros hechos, Bryan C. C., de 19 años, fue detenido luego de que le encontraran una lata de mariguana como para elaborar cinco cigarrillos, en el cruce de las calles Zafra e Higo, en la colonia Héroes de la Revolución.



Después, en el cruce de las calles Filipinas y Nigeria, de la colonia Oasis, se arrestó a Alejandro M. R., 18 años, en posesión de tres dosis de cocaína.



La SSPM añadió que en el cruce de las calles Damián Carmona y Durazno, en la colonia Manuel Valdez, se puso bajo arresto a Eduardo Iván M. M., de 20 años, en posesión de un envoltorio de mariguana.



Otro de los arrestos se concretó en el cruce de las calles Camino Viejo a San José y Fresno de San Juan, de la colonia Lucio Cabañas. En ese punto Luis Rolando E. M., de 17 años, tenía un envoltorio del mismo enervante como para forjar cinco cigarrillos.



Mientras que en hechos similares, en el cruce de las calles Fierro y Héroes de Nacozari, los oficiales realizaron la detención de Armando G. G., de 50 años, en poder de tres dosis de heroína.



El reporte establece que también fue detenido un menor de nombre José Manuel G. C., de 16 años, en las calles Avelina Gallegos y Ricardo Flores Magón, en la colonia Pancho Villa, por portar mariguana para forjar 12 cigarrillos.



En el cruce de las calles 15 de Septiembre y Manuel Jiménez, realizaron la detención de Pedro C. S., de 44 años, en posesión de un envoltorio de canábis como para forjar cinco cigarrillos.



La última detención se registró en las calles Lucio Blanco y Jesús Navarro, en la colonia Emiliano Zapata; aquí Bryan D., de 20 años y Jonathan Ismael D. R. de 16 años, fueron acusados de tratar de sobornar a la policía con 200 pesos, tras ser sorprendidos con tres envoltorios de mariguana.







Todos los detenidos fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de narcomenudeo.