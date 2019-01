Denuncian 2 casos de maltrato animal en Naica

Delicias–A raíz del festejo de estas fiestas decembrinas, la presidencia seccional de Naica ha recibido dos casos de maltrato animal y han detectado a dos perros abandonados, los cuales probablemente escaparon por el temor de los fuegos pirotécnicos, por tal motivo, el alcalde Óscar Rea aseguró extremar las medidas de sanción para quienes estén lastimando intencionalmente a las mascotas.



Se recibió el día de ayer en esta redacción, una queja de un particular quien expuso que el pasado viernes por la noche, un grupo de niños bombardearon a un perro con cohetes, palomas entre otros artefactos de pólvora, lo que le ocasionó múltiples heridas al cachorro, haciendo un llamado a la autoridad de este seccional para castigar a quien resulte responsable.



“Tenemos que hacernos más estrictos tanto con la venta de estos fuegos como con las acciones que los niños hacen por diversión, nosotros estamos muy al pendiente junto con Seguridad Pública para castigar a aquel que cometa estos actos tan crueles, no podemos permitir que los niños por no estar vigilados por sus padres, realicen daños a otros seres vivos por unas cuantas risas” exclamó.