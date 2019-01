Guardia Nacional divide a fronterizos; dicen 'No a la militarización'

Ciudad Juárez.- Integrantes del Movimiento contra la Militarización en Ciudad Juárez protestaron contra la creación de la Guardia Nacional al señalar al presidente Andrés Manuel López Obrador de continuar la política implementada por los gobiernos del PRI y el PAN de militarizar al país.



Frente a Pueblito Mexicano, donde el mandatario federal se presentó frente a empresarios y líderes sociales, los manifestantes lucieron una gran manta con la leyenda “NO guardia nacional (NO) militarización”.



“La Guardia Nacional es una continuación de la política de militarización de los gobiernos anteriores del PRI y el PAN, que han demostrado su rotundo fracaso en eso de garantizar la seguridad ciudadana”, reprochó el activista Julián Contreras, acompañado de unos diez inconformes.



A su costado había otros dos hombres que llegaron desde el kilómetro 20 para dar su respaldo a López Obrador en cuanto a la creación de la Guardia Nacional.



“#sialaguardianacional” y “AMLO no estás solo”, expusieron Leobardo Valencia y Raymundo Ramírez en dos cartulinas. “Con la Guardia Nacional no habrá abusos y sus integrantes estarán capacitados”, afirmaron.



“Porque las policías son de chocolate“, justificó Valencia su postura. “Sufrí un carjacking hace dos años, me bajaron y casi me mataban. Llamé a la Policía y nunca fue, no se puede confiar en la Policía”, agregó.



Mientras hacían los reclamos con altavoces, toda la zona lució tranquila, sin la presencia de elementos de la Policía Federal, salvo una patrulla de la Policía Municipal que vigilaba desde una de las esquinas del inmueble. Un convoy de elementos del Ejército Mexicano recorrió la avenida Lincoln antes de la llegada del mandatario y se retiró.



El único operativo desplegado en la zona fue el de una decena de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal (DGTM) para controlar el tráfico. Fue necesario el desvío de autos hacia algunas calles aledañas.



En febrero de 2016, para la última visita del expresidente Enrique Peña Nieto a Juárez realizada a ese mismo complejo gubernamental, fue necesario el cierre de varias calles por parte del Estado Mayor Presidencial que esta vez, al desaparecer, no participó en el operativo.



Mientras eso sucedía, los manifestantes usaban altavoces para quejarse de la militarización.



“En realidad estamos en presencia de una política de contención social, de represión que posibilita las agresiones contra luchadores sociales, contra defensores de derechos humanos, contra ambientalistas y periodistas”, subrayó Contreras.



Dijo que con la Guardia Nacional “se sostiene la tesis de que estamos en una guerra contra los malos; las bases sociales de las organizaciones, los pobres en general, los delincuentes de bajo perfil son los que ponen los muertos”, manifestó.



Dijo que mantener al Ejército activo es un continuismo en materia de seguridad usado por presidentes anteriores.