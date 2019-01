No había pruebas de que fuera el asesino: Fiscalía

Chihuahua.- El vocero de la Fiscalía Zona Sur, Felix González confirmó que una persona del sexo masculino se presentó en días pasados a declarar ante el agente del Ministerio Público de Urique, afirmando ser el autor material del crimen del profesor estadounidense Patrick Braxton Andrew ocurrido el 28 de octubre del año pasado; sin embargo, no fue detenido porque no hay pruebas suficientes que lo señalen.



El vocero dijo que en contra parte, sí existe una orden de aprehensión en contra del autor material del crimen, quien está plenamente identificado con nombre y apellido.



El funcionario manifestó que en las últimas tres semanas han corrido una serie de rumores, en el sentido también de que fue detenido el líder criminal José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, señalado como la persona que órdeno la ejecución de Braxton, “ahora salió lo de este hombre, también habían dicho que lo habían matado, es como una estrategia para distraer y cerrar el caso”, dijo.



Félix González señaló “no tenemos ninguna detención en ese sentido y no hubo evidencia o pruebas de que esa persona (la que se autoincriminó) tenga algo que ver”, expuso. Según declaró el comandante de la policía de Témoris, un sujeto que se identificó como Mario M. V., acudió a esa corporación a entregarse, sin embargo el jefe policíaco le explicó que ellos no eran autoridad competente para apresarlo, por lo que le indicaron que acudiera ante el Ministerio Público a declarar, y a donde finalmente lo hizo pero los fiscales no lo capturaron por falta de evidencia y de pruebas.



“El Ministerio Público lo entrevistó, se le tomó la declaración y lo dejaron en libertad por falta de pruebas”, explicó el portavoz de la corporación estatal.