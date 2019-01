Se presenta como asesino de Patrick... no le creen y lo dejan ir

Chihuahua.- Un hombre identificado como Mario M. V., quien dijo ser el asesino del norteamericano Patrick Braxton- Andrew, se entregó voluntariamente a la Policía Municipal de Guazapares; sin embargo, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado sólo escuchó su declaración y lo dejó libre, ya que aparentemente no hay pruebas de que haya cometido el homicidio.



El comandante Duarte de la policía en la comunidad de Témoris, informó que Mario M., se presentó y dijo iba a entregarse porque había matado al “gringo”.



Fue la tarde del viernes pasado cuando Mario M., llegó a la comandancia de la Municipal en Témoris a entregarse. “Nosotros no lo detuvimos, sólo lo llevamos con el Ministerio Público y ellos se hicieron cargo”, dijo el jefe de la municipal de Guazapares.



“No teníamos porqué detenerlo, al parecer andaba tomado y sólo lo presentamos con el Ministerio Público. Sabemos que lo declararon y lo dejaron que se fuera”, aseguró el comandante Duarte.



Asimismo comentó el jefe policiaco que se enteraron que Mario portaba un arma, sin embargo desconocen el motivo por el que la autoridad investigadora no lo detuvo.



“Nos enteramos que traía un arma, pero no sabemos por qué lo dejaron ir”, dijo el comandante Duarte.



Patrick Braxton-Andrew desapareció el 28 de octubre en la población de Urique y el 17 de noviembre fue localizado, sin vida.



Dos días antes, el gobernador Javier Corral publicó en su cuenta de facebook: “La Fiscalía General del Estado ha obtenido información de que Patrick Braxton-Andrew, el joven profesor norteamericano reportado como desaparecido, fue asesinado el domingo 28 de octubre, en un lugar conocido como La Playita, en el municipio de Urique, a manos del narcotraficante José Noriel Portillo Gil, alias ‘El Chueco’”.