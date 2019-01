Desprestigio impidió despegue de Unión Progreso: Jáuregui

Chihuahua.- El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, declaró que Unión Progreso no pudo despegar debido al desprestigio que le generó su vinculación con el ex gobernador, César Duarte.



El funcionario expuso que la banca debe vigilar de donde le llegan los recursos para que no tenga esta clase de desprestigio.



Jáuregui Comentó que Unión Progreso ahora trata de despegar cambiando de nombre y razón social.



El secretario añadió que Unión Progreso no tuvo cuidado en el sentido de la fuente de sus recursos y que se debe transparentar la forma en que se da el cambio de la institución.



Recalcó que esto de ninguna manera es una exoneración y la investigación sigue ante la PGR por la denuncia que interpuso el activista Jaime García Chávez.