Liberan a presuntos extorsionadores de Aduana en Juárez

Ciudad Juárez— Tres hombres acusados de extorsión en contra de una agencia Aduanal quedaron en libertad ayer por la noche y no fueron consignados ante un juez, informó Alejandro Rubalcaba, vocero de la Fiscalía.



Lo anterior porque el ministerio público de la Fiscalia determinó que no había delito que perseguir.



La liberación de Víctor Hugo S. M., José Iván E. e Israel D. S., acusados de tener presunta responsabilidad en la comisión del delito de extorsión, generó extrañeza a la Mesa de Coordinación para la Construcción de La Paz, toda vez que la mañana del sábado los mandos de la Policia ministerial anunciaron ante todos los cuerpos de seguridad que habían detenido a tres extorsionadores, lo cual se anunció en un boletín de prensa exhibiéndolos .



Según el comunicado los tres fueron detenidos con más de 8 mil dólares al salir de la agencia Aduanal donde la víctima los señaló como quienes habían acudido a exigir el derecho de piso y le hicieron previamente llamadas intimidatorias.



Pero el agente del Ministerio Público, Irving Almaraz determinó que no había tal delito a pesar de que el sábado pasado la víctima acudió a identificarlos.



Rubalcaba dijo que la investigación no configuró el delito de extorsión y que el efectivo asegurado era parte de un trámite de importación que realizaban los detenidos ante la agencia.