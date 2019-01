Mañana denunciará Morena a diputados y Corral por corrupción

Chihuahua.- El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez informó que será el martes 8 de enero, cuando la bancada interponga dos denuncias por las irregularidades con las que se aprobó el paquete fiscal del 2019 y la posible compra de votos dentro del Poder Legislativo.



Luego que el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson diera a conocer que se interpondrá una denuncia por irregularidades a la hora de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año fiscal 2019, será este martes cuando acudan ante la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública estatal, a fin de interponer las denuncias correspondientes.



Explicó que los diputados que aprobaron el presupuesto y la ley de ingresos lo hicieron con desconocimiento del contenido, debido a que se realizó de una forma acelerada, sin dar tiempo a revisarlo, con falta de documentos, donde no se publicaron tras su aprobación, “no podíamos aprobar algo que desconocíamos”.



Agregó que a estas irregularidades se sumó que los anexos no fueron publicados hasta los primeros días del 2019, con fecha anterior, luego de que se señaló la omisión por parte de los diputados.



“Solicitamos que nos entregaran los anexos y no lo hicieron, buscamos en las páginas y no estaban, fuimos a las imprentas donde se publican y tampoco, no se publicaron hasta enero con fecha anterior, en esos días buscamos los anexos y no aparecían, que como diputados no nos lo dieron a conocer”, indicó el diputado.



Agregó que la segunda denuncia es por supuestos actos de corrupción no solo en quienes recaiga responsabilidad en el Congreso del Estado, pues también va contra el Ejecutivo Estatal, por la posible compra de votos que hizo lograr la mayoría en el pleno para la aprobación del paquete fiscal.