Narración de hechos de sujeto no concide con crimen de Patrick: Fiscal

Chihuahua, Chih.- La persona que acudió ante la Fiscalía Zona Occidente para declararse culpable por el crimen del norteamericano Patrick Braxton, fue obligada para atribuirse la agresión: con su dicho y la narración de los hechos se determinó que no tenía alguna relación, dijo el fiscal César Augusto Peniche.







"La investigación que se hizo en este caso es muy completa, con mucho sustento, y desde luego que no guardaba relación con la narración que hizo el hombre", aseguró Peniche.







El Fiscal agregó que la versión expuesta por dicha persona no encaja con la evidencia de hechos y podría haber sido amenazado para declararse culpable.