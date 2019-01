Van vs quien expida engomados; incluidos alcaldes

Chihuahua.- El Ministerio Público integra la carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por la expedición de los engomados de identificación vehicular por parte del Gobierno Municipal de Cuauhtémoc, y se enviará a la autoridad federal para que ellos también asuman el ámbito de sus atribuciones, sin embargo, en el caso se podrían configurar varios delitos, dio a conocer el fiscal general, César Augusto Peniche.



Ante el cuestiona miento sobre si la investigación va dirigida al Presidente Carlos Tena Nevárez, el Fiscal respondió que, cualquier persona que le resulte con responsabilidad tendrá que responder a la autoridad por ello.



Agregó que, una presidencia municipal no tiene facultades para emitir ningún tipo de engomados o placas de identificación vehicular, que cualquier Presidente Municipal que realice una acción de esa naturaleza incurre en una ilegalidad y como tal, las otras autoridades deben reaccionar y evitar que siga realizando ese tipo de conducta, eso constituye un “fraude” para las personas, porque los ciudadanos piensan que con eso regularizan un vehículo, entonces podrían configurarse varios delitos.



Resaltó que cualquier engomado que no se emite por parte de la autoridad fiscal correspondiente, está fuera de la ley, agregó que como autoridades tienen un límite en cuanto a facultades y atribuciones, no se puede ir más allá.



Aseguró que se van a retirar todos los vehículos que no cuenten con las matriculas oficiales para circular, y serán las autoridades fiscales las que determine si los vehículos estaban o no regular en el estado.



Recalcó que muchos de los vehículos que han encontrado y que circulan con esos engomados cuentan con reporte de robo, y se ha observado que al norte del Estado, en más de la mitad de delitos cometidos ha participado un vehículo irregular y varios con engomados.



Durante el 2018 se retiraron al menos 150 vehículos con diferentes engomados, sobre todo en la zona norte de la entidad, y aún continúan operativos en Ciudad Juárez, dijo.