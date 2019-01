Alertan por aumento de enfermedades respiratorias en niños

Ciudad Juárez— Enfermedades respiratorias como bronquitis y neumonías aumentaron hasta en un 25 por ciento durante el mes de diciembre entre menores de edad, reportó la Secretaría de Salud.



Ante este aumento y las bajas temperaturas que se presentan en la region fronteriza la Secretaría de Salud exhortó a los padres de familia a extremar precauciones al enviar a los niños a las estancias infantiles y escuelas.



Las estadísticas del Hospital Infantil de Especialidades (HIES) registraron 55 casos de niños con bronquiolitis y 32 neumonías sólo durante el mes de diciembre, indican datos oficiales.



Esto representa un aumento del 20 al 25 por ciento en atenciones de las vías respiratorias en los niños, se dio a conocer.



Personal del HIE refirió que los niños menores de dos años son los más susceptibles porque su sistema inmune está en desarrollo.



Por ello, conminan a las madres de familia que trasladan a sus estancias o centros de bienestar Infantil a protegerlos de las inclemencias del tiempo, no automedicarlos y evitar la exposición a los bruscos cambios de temperatura.



Recomendaciones:



• Evitar cambios bruscos de temperatura



• Consumir vitamina C



• Bañar a los niños y bebés a medio día



• Tener templado el espacio en donde estén



• No dormir con calentones o calefacciones encendidos



• Si detecta que su bebé tiene temperatura, tos o escurrimiento nasal acudir a su centro de salud a ser valorado por un médico