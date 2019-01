Encabeza Hacienda despidos injustificados

Chihuahua.- La Secretaría de Hacienda de Chihuahua ha sido la dependencia que ha acumulado más demandas por despidos injustificados. Desde el inicio de la nueva administración panista en octubre de 2016 hasta diciembre de 2018, 339 trabajadores han presentado este tipo de demandas en contra del Gobierno del Estado.



El origen de estos trabajadores se remonta a 17 dependencias, de los cuales 107 provienen de la Secretaría de Hacienda. Esta cifra representa el 34 por ciento del número total de burócratas que demandaron despidos presuntamente injustificados por parte del Poder Ejecutivo.



Lo anterior de acuerdo a cifras entregadas por Hacienda como respuesta a una solicitud de información, con número de folio: 142032018.



La segunda dependencia estatal que recibió el mayor número de demandas por despido injustificado fue la Secretaría de Desarrollo Social de Chihuahua, con 39.



Después le siguen la de Desarrollo Rural, con 37 demandas; la Fiscalía General del Estado (FGE), con 34; la Secretaría General de Gobierno, con 32.



Otras dependencias registraron un menor número de despidos injustificados, siendo: la Secretaría de Educación y Deporte (17), Salud (12), de Comunicaciones y Obras Públicas (12) y de Desarrollo Urbano y Ecología (11). Así como las secretarías de: la Función Pública estatal (9), de Trabajo y Previsión Social (7), de Innovación y Desarrollo Económico (6), de Desarrollo Municipal (2), de Cultura (1), la Coordinación de Comunicación Social (6), la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (5) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad (2).



Hasta la fecha sólo se han concluido dos juicios, resultando favorables ambos fallos al trabajador por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.



Sin embargo el Gobierno del Estado no ha reinstalado a su puesto de origen a ningún burócrata despedido.



Estas demandas entran en el marco del despido de aproximadamente el 20 por ciento de la plantilla laboral fija de las dependencias del Gobierno del Estado, el cual cuenta con una nómina de casi 14 mil empleados.



El 27 de septiembre de 2018, el gobernador Javier Corral Jurado anunció que se llevaría a cabo “un proceso de adelgazamiento de la nómina estatal con el objetivo de hacer la administración más eficiente”.



A inicios de octubre pasado comenzaron los primeros despidos por parte del Hospital Central Universitario, cuando liquidaron a 30 empleados.



Incluyendo además a las clínicas de Salud Mental (Hosame) y el Infantil de Especialidades de Chihuahua, se calculó que afectó a 300 personas.



Cuando se dio el anunció de la reducción de trabajadores burócratas, Arturo Fuentes Vélez, secretario de hacienda, dijo que el recorte se enfocaría en aquellos trabajadores por contrato que ya no necesitan ser renovados. Humberto Flores Salas, especialista en Derecho Laboral, afirmó a El Diario en octubre pasado que los funcionarios públicos tienen desventajas laborales en materia legal, ya que resolver un juicio en la Junta Especial de Arbitraje para empleados del Gobierno del Estado puede tardar años en concluir.



Flores Salas consideró que las demandas por despidos injustificados que se interpongan a raíz de las liquidaciones de octubre podrían ser aplazadas incluso hasta que la administración de Javier Corral concluya, heredando los casos al siguiente mandato estatal.



“Lo más seguro es que las demandas las paguen quienes sigan en la siguiente administración, pero mucha gente no puede soportar un proceso tan largo y acepta lo que le ofrecen aunque no sea ni de cerca lo que les corresponde”, explicó el abogado, luego de señalar que existen juicios que se extienden a más de cinco años en quedar resueltos.