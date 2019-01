'Camioneta no es mía, es del Congreso'

Ciudad Juárez— El diputado local por el Partido Encuentro Social (PES), Misael Maynez Cano, negó que el vehículo que supuestamente le regalaron a cambio de su voto a favor de la reestructuración de la deuda de Chihuahua sea de su propiedad.



El legislador calificó como una caricatura la denuncia que interpondrá el grupo parlamentario de Morena y aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción a través del delegado por Chihuahua Juan Carlos Loera de la Rosa de aprobar la reestructuración, "pero no tan fácil, vamos a negociar con el Gobernador", dijo.



"Como nosotros aprobamos el dictamen a favor antes de cualquier negociación, se molestaron por haber perdido un negocio millonario", comentó.



Maynez Cano, mostró pruebas de que el vehículo con placas EMG9920 es propiedad del Congreso del estado y no de él a pesar de que en el sistema de verificación vehícular aparece bajo el nombre de un particular.



"El vehículo es usado y el nombre de esa persona es el del propietario anterior", aseguró.



Agregó que todos los coordinadores parlamentarios tienen derecho a recibir un vehículo para realizar su trabajo legislativo y mostró un documento con el número de oficio CM-005/18 en el que el diputado por Morena Miguel Ángel Colunga también recibió una unidad Suburban 2017.



"Colunga recibió un vehículo que fue comprado en un lote propiedad del delegado regional del gobierno federal en Cuauhtémoc", acusó.