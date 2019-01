Mujer encontrada sin vida en lote baldío era una rarámuri de 15 años

Cuauhtémoc.- El cuerpo de la mujer sin vida que fue localizado la tarde del 1 de enero del 2019 en un lote baldío cercano al arroyo San Antonio fue identificado por sus familiares ante el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía de distrito, zona occidente.



La femenina fue reconocida como Rosalba Laureana M. C de 15 años de edad, perteneciente a la comunidad Rarámuri, originaria de Ricorichi, municipio de Carichi con domicilio provisional en Cuauhtémoc.



Sus familiares dieron a conocer que tenían tres semanas que no sabían de ella y que pensaron que se encontraba en casa de una amiga por lo cual no habían presentado reporte de ausencia o desaparición.



La adolescente falleció debido a complicaciones por la inhalación de solventes según se dio a conocer a través de la necropsia de Ley.