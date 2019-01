No hay riesgo de desbasto de gasolina en Chihuahua: Jáuregui

Chihuahua.- El secretario general de Gobierno del Estado, César Jauregui, indicó que en el caso de Chihuahua no se ven riesgos aún de que se caiga en el desabasto de combustible producto de cierre de ductos.



Añadió que no han recibido alguna notificación que adelante el problema que sufren otras entidades, por lo que se mantiene el abastecimiento normal.



Destacó que no se debe generar el pánico por la falta de gasolina y diésel.