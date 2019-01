Secretaría de Asuntos Interinstitucionales no tiene facultades de gestión: Gámez

Chihuahua.- La Secretaría de Asuntos Interinstitucionales del Congreso del Estado, no tiene la facultad de gestión debido a que es exclusiva de los diputados, afirmó la diputada panista Blanca Gámez Gutiérrez, tras el anuncio del programa “Congreso del Pueblo”.



Cabe señalar que el titular de esa instancia, Omar Holguín Franco, dio a concoer que el programa “Congreso del Pueblo”, cuya función es acudir a las colonias marginadas de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán, para realizar gestión pública en varios rubros.



Por lo anterior la legisladora del PAN Blanca Gámez, comentó que la función de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales es recibir las quejas, denuncias, amparos, todo lo jurídico, además de que tienen mucho trabajo como para estar realizando gestorías fuera del Congreso del Estado.



Asimismo la legisladora afirmó que la función de los diputados, además de hacer y reformar leyes, es hacer gestoría que esta establecida en la ley orgánica del Congreso del Estado, quienes deben estar pendientes de las necesidades y peticiones de sus distritos.



Finalizó que la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales está asumiendo facultades que no le corresponden, al crear este programa de gestión.



En este sentido el diputado priista Omar Bazán Flores, manifestó que el programa “Congreso del Pueblo” es una buena idea de la Secretaría, siempre y cuando estén involudrados los diputados locales.



Aclaró el diputado priista que este programa de gestión es un avance como institución, sin embargo esta no se puede hacer sin la presencia de los diputados.