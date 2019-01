Víctimas de secuestro rescatadas ayer están ilocalizables, fiscal

Ciudad Juárez.- Las dos víctimas de un posible plagio que fueron rescatadas ayer en la madrugada por la Policía Municipal no están localizables, anunció hoy el fiscal Zona Norte, Jorge Nava López.



Indicó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación se encuentran en la búsqueda de ambas personas, padre e hijo, para tomar su declaración respecto a los hechos ya que ambos fueron 'levantados' de su domicilio y se rescataron de la cajuela del vehículo, donde hay una persona detenida por los hechos.



Se les busca con familiares y otros domicilios en que pudieran estar a efecto de tomar su versión pero no ha sido localizados y no se descarta que hayan salido de la ciudad, indicó.



El fiscal dijo que la persona detenida y puesta disposición por la Secretaría de Seguridad Pública en relación a estos hechos es acusado de tentativa de homicidio al disparar contra los agentes de seguridad pública y por privación ilegal de la libertad, ambos delitos se persigue de oficio, dijo.