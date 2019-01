Insólito: tránsito lo multó hace dos años... y su queja se resuelve hoy

Un ciudadano infraccionado por pasarse una luz roja y dar una vuelta en “u” inició un proceso de inconformidad que llegó a la Secretaría del Ayuntamiento y tras dos años este jueves se discutirá en sesión ordinaria de Cabildo.



La multa fue aplicada en enero de 2017, sobre la avenida Abraham Lincoln y Hermanos Escobar, el conductor fue ante un juez calificador de la Dirección General de Tránsito porque no estuvo de acuerdo, pero la multa se ratificó.



No conforme con la decisión, el ciudadano, Rubén Galván Favela, presentó un recurso de revisión el 8 de febrero del 2017 ante la Secretaría del Ayuntamiento, se informó.



“El Cabildo va a analizar si fue legal o ilegal la imposición de una infracción de vialidad por pasarse un semáforo en luz roja, se dio la vuelta, pero sin respetar el semáforo”, explicó el secretario del Ayuntamiento, Maclovio Murillo Chávez.



Agregó que Galván interpuso el recurso de revisión ante la Secretaría del Ayuntamiento el 8 de febrero del 2018, y ahí se inició un proceso hasta que llegó a Cabildo.



Dijo que cuando la juez calificador de Tránsito ratificó la multa, el ciudadano pagó la infracción, y posteriormente interpuso su inconformidad ante la Secretaría del Ayuntamiento.



El argumento del conductor es que llegó al crucero de Abraham Lincoln y Hermanos Escobar, hizo alto, el semáforo estaba en luz roja y dio vuelta a la izquierda para retomar la avenida Lincoln, porque no había ningún señalamiento que prohibiera esa vuelta, explicó.



Murillo dijo que este tipo de procesos no son muy comunes, pero “es un medio de defensa que efectivamente prevé la ley”.



“No es común que haya (recursos de revisión) por infracciones de vialidad porque son cuestiones de muy mínima cuantía, que nadie le invierte en impugnar una resolución de ese tipo”, mencionó.



“Hay un trámite en el recurso; hay un periodo de pruebas, de alegatos, y luego se hace un proyecto de resolución, es como si fuera un juicio”, comentó.



Dijo que si el Cabildo, que es la máxima autoridad del Municipio, decide hoy que la multa es ilegal, se cancela y se le regresa el dinero al ciudadano, en el caso contrario, todo se queda igual, porque el conductor ya pagó la infracción.



Actualmente la sanción por no respetar una luz roja es de 7 a 9 UMA, que equivalen de 591.43 a 760.41 pesos.



Murillo dijo que si Galván Favela no está conforme con la resolución del Ayuntamiento podrá ampararse ante un juzgado federal.