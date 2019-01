La difícil transición de Tachiquín

Chihuahua.-Acostumbrado a vestir costosos trajes y a bañarse diariamente, ahora, Marcelo González Tachiquín tiene al menos tres días sin asearse y con la misma ropa.



No se saben los motivos por los que el exfuncionario “duartista”, detenido la noche del pasado martes en el residencia Cimarron, no ha cambiado su vestimenta.



González Tachiquín fue capturado por agentes de la Fiscalía General del Estado en su residencia, en atención a una orden de aprehensión por el delito de peculado.



El mismo día de su captura, Marcelo González fue ingresado al reclusorio de Aquiles Serdán, donde se supone que todos los internos están obligados a vestir un traje deportivo en color gris, sin embargo, el ex funcionario por el momento continúa vistiendo la misma ropa con la que fue apresado.