Carreterazo: se pasan fiscalías la 'bolita'

Chihuahua.- La investigación del accidente que dejó cinco muertos y varios lesionados en el tramo Sueco–Villa Ahumada, creó una disputa dentro del Ministerio Público, ya que, aunque el caso le compete a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte, ésta asegura que cerró la carpeta porque ya entregaron a los cinco fallecidos, por lo que el caso de los lesionados ahora compete a la Fiscalía Zona Centro.



En respuesta, uno de los comandantes de la Fiscalía Zona Centro explicó que la Unidad de Lesiones no puede atraer un caso que corresponde a la Zona Norte, “y menos abrir una segunda carpeta de investigación de un mismo hecho”.



La Fiscalía General del Estado (FGE), dio a conocer ayer que la carpeta de investigación la abrió la unidad de homicidios de la Fiscalía Zona Norte, por homicidio imprudencial y lesiones, aunque hasta el momento no hay datos sobre la identidad del conductor y de la camioneta en la que viajaban 19 personas, es decir, no saben quién se hará responsable de indemnizar a las víctimas y de los gastos médicos de los lesionados. D



e acuerdo a información emitida por la dependencia, el caso se encuentra en estudio debido a que no hay respuesta por parte de sus investigadores en la Zona Norte, y para verificar si existen fallas en el proceso de la indagatoria, debido a que han surgido reclamos de las familias de los lesionados y fallecidos.



La unidad de homicidios de Fiscalía Zona Norte por su parte, dio carpetazo al caso porque identificaron a los fallecidos y entregaron los cuerpos a sus familiares, y aseguraron que sería la unidad de lesiones de la Fiscalía Zona Centro quien continuaría la investigación, porque ellos atendieron a los lesionados que se encuentran en hospitales de Chihuahua capital. Uno de los comandantes de dicha unidad, explicó que la unidad de lesiones no puede atraer un caso que corresponde a la zona norte, y menos abrir una segunda carpeta de investigación de un mismo hecho.



El accidente se presentó el pasado 22 de diciembre en la carretera Chihuahua–Juárez, en el tramo antes mencionado. La volcadura de la camioneta Chevrolet dejó cinco muertos y otros 10 lesionados.



Los fallecidos fueron trasladados al Semefo en Juárez, y cada uno fue entregado a los familiares que los reclamaron, mientras que los lesionados siguen en hospitales en Chihuahua.