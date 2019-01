Dejan fuera regulación de publicidad oficial

Chihuahua.- La regulación de la publicidad oficial en el estado de Chihuahua fue un tema desdeñado por los actuales diputados locales, al dejarla fuera de su agenda legislativa, publicada ésta semana en el Periódico Oficial del Estado.



Ese tema ha sido una de las banderas políticas del gobernador Javier Corral, que no tuvo frutos en la legislatura pasada y podría correr la misma suerte en la actual.



En reiteradas ocasiones, el mandatario acusó de grandes dispendios de recursos públicos durante el sexenio de César Duarte para utilizarlos en medios de comunicación, lo que originó enviar una iniciativa al Congreso local, que finalmente no tuvo ningún impulso del propio PAN.



La propuesta la envió el 31 de mayo del año pasado y turnada a la comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin pasar a mayores.



Al cambio de legislatura, en septiembre, la bancada del PAN retomó el asunto pero no lo incluyó en la recién publicada Agenda Legislativa. Esa agenda tiene como objetivo “invertir el orden de prioridades”, refiere el documento, avalado por todas las fuerzas políticas.



La Ley para regular la publicidad oficial no se encuentra en ninguno de los rubros descritos y con asuntos enlistados.



El documento contiene solamente “objetos y metas comunes de la legislatura”.



“Da certeza a las demandas y necesidades de los ciudadanos del estado, siendo conscientes de la responsabilidad que representa legislar para este gran estado”.



Entre los rubros de la agenda se establece: Derechos Humanos, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable, Educación, Equidad de Género, Apoyo al Campo, Transparencia, entre otros.



En cambio si integran la Ley de Protección a los Periodistas y a los Defensores de los Derechos Humanos, a fin de garantizar la protección del Estado, a pesar de que organismos internacionales y nacionales han advertido de la posible creación de un mecanismo de protección como el ya establecido a nivel nacional, y que sirva para el mal uso de recurso públicos.



Además de esa, establecen en su plan de trabajo el “acceso digital por parte de los ciudadanos, a las diversas dependencias y organismos gubernamentales, para agilizar trámites y transparentar sus procedimientos (Gobierno Digital)”. La agenda legislativa es para el período 2018-2021, a trabajarse por un Congreso dividido por falta de una mayoría simple de algún partido, al tener 11 diputados del PAN, ocho de Morena, cuatro de Encuentro Social, cuatro del PRI, dos de MC, dos del PT, uno del PVEM y uno de Nueva Alianza.