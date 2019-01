'Lamento las críticas, pero puedo dormir tranquilo': Omar Bazán

Chihuahua.- "Lamento las críticas, pero puedo dormir tranquilo", expresó Omar Bazán Flores, dirigente estatal del PRI, ante los constantes cuestionamientos que ha tenido durante su gestión al frente del partido.



Lo anterior durante la visita de la dirigente nacional, Claudia Ruíz Massieu, en donde expresó que todas las críticas tienen un común denominador y provienen un mismo sector, "son ellos los que no duermen pensando en qué van a decir al siguiente día para denostar nuestro trabajo", afirmó.



De igual forma, cuestionó la necesidad de dividir y confrontar al partido, pues a los únicos que beneficia es a la oposición y al gobernador Javier Corral Jurado, que no ve una resistencia fuerte a su gobierno.



De esta manera, hizo un llamado a la militancia a mantener la unidad para poder revertir los resultados electorales que no les fueron favorables.