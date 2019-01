Lanza CES convocatoria para exelementos y personal en activo de la Federal

Chihuahua.-La Comisión Estatal de Seguridad (CES) lanzó recientemente una convocatoria exclusiva para ex elementos y personal en activo de la Policía Federal, de las diferentes unidades, para que se integren a la policía de Chihuahua con un sueldo mensual de 20 mil pesos.



“Como es posible que les estén ofreciendo 20 mil pesos cuando los que estamos ahorita, nos pagan menos de 15 mil”, comentó un agente de la CES.



“Los jefes que tenemos, empezando por Aparicio, están viendo la corporación como una bolsa de trabajo, una fuente de ingresos personales. No es posible que les estén pagando más a ex policías federales, incluso algunos de ellos hasta con antecedentes por diferentes broncas” añadió el policía inconforme.



En la convocatoria no se especifica si los nuevos policías van a ingresar a la corporación sin hacer academia.



Los interesados deben de reunir una serie de requisitos, entre ellos acreditar el examen de control y confianza, no estar ni haber estado sujeto a proceso penal o administrativo, no tener antecedentes penales, entre otros.



Quienes sean aceptados, además del sueldo van tener créditos hipotecarios, seguro de vida, fondo para el retiro, bonos escolares para los hijos, apoyo para adquirir lentes, becas académicas mensuales, servicio profesional de carrera, entre otras prestaciones.