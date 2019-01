Por falta de pruebas liberan a médico acusado de abuso sexual

Chihuahua.- Un médico de un centro de salud de Cuauhtémoc, que fue detenido en días pasados como presunto agresor sexual, fue liberado el jueves bajo una medida de protección que le impide acercarse a quien lo denunció.



La Fiscalía Especializada de la Mujer, dio a conocer que mantiene abierta la investigación en contra de Julio Cesar S. E., de 43 años de edad.



El presunto responsable no se debe acercar o molestar a la supuesta víctima por el tiempo que dure la investigación.



Cabe mencionar que lo anterior no se trata de una medida cautelar emitida por un Juez, debido a que el caso no llegó a una audiencia, son medidas preventivas que aplica el Ministerio Público a favor de la víctima, legalmente establecidas, según explicarons las autoridades.



Hasta el momento no hay elementos de prueba suficientes para que la FEM lo ponga a disposición de un Juez para formularle el delito de abuso sexual, es por ello que lo dejaron en libertad.