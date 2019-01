Taxi impide paso a conductor y provoca aparatoso choque

Ciudad Juárez— Hoy por la madrugada, alrededor de las 4:30 horas, dos conductores se vieron involucrados en un aparatoso choque en el que afortunadamente no hubo lesionados.



Según información de la Dirección de Tránsito, el guiador que conducía el taxi al parecer fue el que provocó el accidente al cortarle al automóvil Dodge Avenger el paso.



Tras el choque, los autos perdieron el control e impactaron con una de la bardas que se encuentran sobre Teófilo Borunda, cerca de la Óscar Flores.



Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar pero no fue necesario atender a nadie ya que no hubo heridos.