Los 8 puntos que debes saber sobre los envíos bomba en Estados Unidos

Los objetivos de los envío bomba en EU

Cercanos al Partido Demócrata y la cadena CNN fueron objetivos en el envío de varios paquetes con explosivos de fabricación casera.

1.- Barack Obama

Dispositivos explosivos fueron enviados al ex Presidente Barack Obama e interceptados por miembros del Servicio Secreto.

2.- Hillary Clinton

Ellos también detectaron un paquete dirigido a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, informaron autoridades locales.

3.- John Brennan (ex director de CIA)

Otro paquete fue hallado en las oficinas de CNN dirigido a John Brennan, ex director de la CIA con Obama, crítico prominente de Donald Trump, y colaborador frecuente de la cadena. Las oficinas de CNN tuvieron que ser desalojadas en vivo. El dispositivo era una especie de bomba casera y el sobre también contenía polvo blanco que no fue identificado de inmediato, según la Policía de Nueva York.

4.- Debbie Wasserman (legisladora demócrata)

Otro dispositivo fue encontrado en la oficina de la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz, en Florida. El dispositivo tenía otra dirección de envío y tenía marcada como dirección de retorno la de la legisladora, agregaron las autoridades.

5.- George Soros (multimillonario y donador demócrata)

Un paquete que pudo haber sido entregado a mano fue hallado afuera de la vivienda del multimillonario George Soros, uno de los principales donadores para las campañas demócratas y otras causas liberales.

6.- Eric Holder (ex Fiscal General)

Un paquete similar dirigido al ex fiscal general Eric Holder Jr. fue interceptado por autoridades, dijeron personas familiarizadas con la investigación a The New York Times.

7.- Maxine Waters (legisladora demócrata)

La legisladora demócrata, un blanco habitual de las críticas de Trump, dijo que la Policía le informó que su oficina era el objetivo de un paquete sospechoso que fue interceptado y luego remitido al FBI. No estaba claro si el paquete contenía un dispositivo explosivo.

8.- La respuesta de Donald Trump

Estados Unidos está hoy bajo una alerta generalizada tras el hallazgo de artefactos explosivos en las oficinas de Bill y Hillary Clinton y en la de Barack Obama y personajes allegados a los demócratas. Pero eso no fue todo: el modernísimo complejo de Time Warner Center, en el corazón de Manhattan y donde están las oficinas de la CNN, fue evacuado por la presencia de un artefacto explosivo.La cadena de televisión evacuó sus oficinas en la gran manzana y las transmisiones prosiguieron desde la calle, con dos presentadores que siguen la historia que conmociona al país.Algunos medios de comunicación informaron que incluso se interceptó una bomba enviada a la Casa Blanca, pero el servicio secreto negó la versión.Esto es lo más importante ocurrido hasta las 17:00 horas sobre los envíos de explosivos en Estados Unidos. El servicio secreto estadounidense explicó que en el caso de Bill y Hillary Clinton la bomba fue hallada el martes por la noche en las oficinas que el expresidente y la ex secretaria de Estado tienen en su residencia en la localidad de Chappagua, en el estado de Nueva York. En el caso de Barack Obama el explosivo fue encontrado esta mañana entre el correo en su oficina en Washington.