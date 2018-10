Buscan en Florida a autor de explosivos

Ciudad de México.- La investigación de las bombas caseras enviadas a destacados demócratas y críticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está centrando en Florida, señalaron fuentes a The New York Times y Reuters.



Muchos tenían en el remitente la dirección de la oficina de Florida de la legisladora Debbie Wasserman Schultz, expresidenta del Comité Nacional Demócrata, según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).



Algunos de los paquetes sospechosos pasaron en algún momento por el Servicio Postal de Estados Unidos, informó el FBI en una conferencia. Sin embargo, no han encontrado ninguno en las últimas ocho horas.



Además, las autoridades descartaron que el polvo blanco encontrado en algunos de los paquetes fuese un peligro biológico.



El exvicepresidente Joe Biden y el actor Robert De Niro se convirtieron el jueves en los nuevos objetivos de las bombas, que fueron interceptadas antes de explotar.



Los envíos tensaron más lo que ya era una dura campaña antes de las elecciones del 6 de noviembre, en las que los republicanos de Trump buscan mantener su mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. El episodio también puso el foco en la áspera retórica que usa Trump contra sus adversarios.



Trump condenó el envío de bombas, pero culpó más tarde a los medios por gran parte del tono airado.



Nadie se ha atribuido la responsabilidad, pero el FBI instó a la gente a reportar cualquier pista y a estar vigilantes.



Las bombas caseras descubiertas el miércoles son similares a las enviadas a Biden y De Niro, dijo un funcionario federal a Reuters.



Algunos de los objetivos de los envíos -como el expresidente Barack Obama y la ex rival de Trump por la Presidencia, Hillary Clinton- reciben ataques de forma habitual por críticos de derechas.



Las autoridades describieron los artefactos como rudimentarios, mientras que expertos en seguridad dijeron que su objetivo podría haber sido crear temor más que matar.



Destacados demócratas dijeron que las bombas son una peligrosa consecuencia de la crispada atmósfera política creada por el Mandatario.



Trump y otros republicanos han relacionado a los demócratas con una turba, refiriéndose a las protestas ocurridas en la reciente audiencia de confirmación del juez Brett Kavanaugh como integrante de la Corte Suprema.



El FBI afirmó el jueves que uno de los dos paquetes enviados a Biden -quien aseguró una vez que se habría peleado a golpes con Trump si estuvieran en la secundaria- fue descubierto en una oficina de correo en su estado natal de Delaware, mientras que el segundo fue detectado en otro lugar.



El artefacto destinado a De Niro, que ha protagonizado duros ataques verbales contra el presidente Trump este año, fue enviado a una de sus propiedades en Nueva York.