Lanzan 'El Principito' en versión feminista con lenguaje inclusivo

Ciudad de México.- Han pasado 75 años desde que el mundo conoció, por medio de un libro, a un pequeño niño de cabellera dorada que vivía en un asteroide y estaba enamorado de una rosa.



Si con esto ya averiguaste de que novela estamos hablando, seguro al igual que nosotros eres fan de Antoine de Saint-Exupéry y te sabes de memoria la historia de 'El Principito'.



Bueno, si es así, quizá esta noticia no sea de tu total agrado.



Hace unos días la editorial argentina 'Ethos' decidió sacar su propia versión feminista en la que un 60% de los personajes son mujeres.









Sí, en serio, no estamos bromeando. No conforme con eso, decidieron que debería estar en lenguaje inclusivo y cambiar unas partes claves de la historia, como por ejemplo la serpiente.En la historia original el dibujo de una boa comiéndose un elefante es una parte importante, sin embargo, según Malena Gagliesi, quien rediseñó las nuevas ilustraciones, eso era 'muy violento' y ellas querían mostrar un trato más amable hacia los animales. Ahora la serpiente se come un volcán.Dicha versión ya está disponible a través de internet.La mujer detrás de la traducción del texto es Julia Bucci.Como era de esperar, los fans del libro expresaron su molestia en redes sociales.