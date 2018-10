Paquete explosivo enviado a De Niro estuvo varios días en la sala

Washington.- Las informaciones más recientes sobre los paquetes con explosivos enviados a personas o entidades críticos del presidente Donald Trump. Todas las horas son locales.



El paquete con explosivos enviado a Robert De Niro posiblemente estuvo en la sala de envíos de su edificio por uno o dos días antes de ser descubierto, informaron fuentes oficiales.



Las fuentes, que pidieron permanecer anónimas, dijeron que un empleado del Tribeca Film Center estaba en su día libre cuando vio por televisión la imagen del paquete enviado a CNN.



El empleado, que había trabajado antes en una agencia de seguridad, recordó haber visto un paquete similar en el depósito de envíos del centro cinematográfico, y lo reportó a la policía.



Cuadrillas de emergencia fueron despachadas el jueves por la mañana para recoger el paquete. Tenía la misma dirección remitente que los otros paquetes. Un funcionario dijo que al parecer fue entregado hace unos días.





EL CASO DE JOE BIDEN

Hay una diferencia entre las palabras que se expresan y las acciones que se toman”, dijo Sanders en reunión con reporteros.





BRENNAN SE LANZA CONTRA TRUMP

MISMO REMITENTE

Un segundo paquete sospechoso fue enviado a las oficinas del ex vicepresidente Joe Biden e interceptado en Wilmington, Delaware, informó una fuente oficial.El paquete es similar a los demás enviados a personas o entidades críticos del presidente Donald Trump, añadió el funcionario.Un primer paquete enviado a Biden fue interceptado la mañana del jueves, y había sido interceptado en las instalaciones del correo en New Castle, Delaware.DEFIENDEN A TRUMPLa secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders declara que “es una vergüenza” decir que el presidente Donald Trump es responsable por el ambiente de tensión en el país en el que paquetes con explosivos fueron enviados a críticos del gobierno.Sanders dice que Trump no es el responsable del envío de paquetes de con explosivos de la misma manera que el senador Bernie Sanders no es responsable de que uno de sus seguidores haya disparado contra un partido de béisbol entre legisladores republicanos en Virginia el año pasado. El responsable de ese ataque, James Hodgkinson, había expresado en las redes sociales que perpetró el acto debido a sus opiniones políticas.El exdirector de la CIA John Brennan, uno de los blancos de los explosivos enviados por correo, declaró que el presidente Donald Trump debe dejar de mentir y reconocer que su propia retórica es la que está causando rabia y descontento en la sociedad.Brennan emitió su tuit poco después de que Trump emitió un tuit denunciando que “la ira” en la sociedad se debe “a las informaciones intencionalmente falsas e inexactas de la Prensa Tradicional”.Respondió Brennan: “Mire usted en el espejo. Su retórica inflamatoria, sus insultos, sus mentiras y su aliento a la violencia física son vergonzosos. Rectifique, trate de actuar como presidente”.Añadió: “Sus críticos no serán intimidados”.La empresa de Robert De Niro, Tribeca Enterprises, declaró que “todos están bien” luego de que la policía interceptó un paquete dirigido al actor en Nueva York.Una fuente policial dijo a la AP que exámenes de rayos X demuestran que el paquete dirigido a DeNiro es similar a los enviados a otras personas o entidades críticas del presidente Trump. Al parecer el remitente es el mismo, añadió la fuente que pidió no ser identificada.Guardias de seguridad en Tribeca Productions llamaron a la policía a eso de las 5 a.m. y una unidad antiexplosivos retiró el paquete.El jueves la compañía emitió un comunicado aseverando que su edificio en Manhattan está abierto y no corre peligro.