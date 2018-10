Su pareja le cortó el cuero cabelludo porque se negó a tener sexo

Castro la amenazaba con el cuchillo mientras ella se seguía negando. Fue entonces cuando la tomó y le cortó parte del cuero cabelludo. "Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía como que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños", dijo a la emisora.