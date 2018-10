Aprueban envío de más soldados a frontera de EU con México

Washington.- Este viernes el secretario de Defensa Jim Mattis aprobó la solicitud del Departamento de Seguridad Interna de destacamentar más soldados federales en la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con funcionarios con conocimiento sobre el plan, publicó The Wall Street Journal.



El respaldo del Pentágono bajo la directriz de Mattis se inicia el martes y termina el 15 de diciembre, dijo un funcionario federal y uno de la administración.



En la orden no se especifica el número de efectivos que se destinarían a la frontera, sino que se giran al Pentágono instrucciones de determinar el personal militar que hace falta y cómo cumplir con la solicitud, señaló el funcionario federal. Se espera que las tropas destacamentadas procedan de unidades en activo, agregó el funcionario, no de la Guardia Nacional.



El Pentágono espera anunciar en el curso de los dos próximos días cuáles soldados se enviarán, dijo el funcionario federal.



El funcionario de la administración señaló que la cifra de 800 efectivos que se reportó anteriormente era “prematura” y que el Departamento de Defensa se encuentra reconsiderando la cantidad. El presente año el Pentágono mandó aproximadamente dos mil soldados para colaborar con funcionarios fronterizos en funciones logísticas y de apoyo.



Los efectivos adicionales brindarán respaldo de ingeniería, planeación y comunicaciones. Asimismo, las tropas ayudarán en operaciones aéreas y, en caso necesario, proporcionarán equipo de protección personal y alojamiento provisional a personal de Aduanas y Patrulla Fronteriza.



La asistencia forma parte de la “Operación Apoyo Guardián”, la misión militar iniciada en abril.