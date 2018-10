Identifican a sospechoso de envío de paquetes bomba en EU

Ciudad de México.- Agentes de la policía del estado de Florida identificaron al primer sospechoso de envíar los artefactos explosivos a distintas personalidades de la vida pública de Estados Unidos.



Se trata de Cesar Sayoc. Jr, de 56 años, quien es sospechoso de mandar un paquete con explosivos a miembros del partido demócrata así como al actor Robert de Niro.



Sayoc está en custodia tras ser arrestado en Florida. Residía en Aventura, al norte de Miami.



Los 12 artefactos encontrados en distintos puntos de Estados Unidos fueron interceptados por el Servicio Secreto y no llegaron a las manos de los destinatarios.



El día de ayer fue interceptado un paquete destinado a Cory Booker, senador demócrata por Nueva Jersey descubierto en una instalación postal en Royal Palm Beach, Florida, según los funcionarios.



El jueves, los investigadores dijeron que creían que algunos de los paquetes podrían haber pasado por las instalaciones de clasificación de correo de los EE. UU. en Opa-locka, Florida.



Los paquetes tenían la dirección de la Representante Debbie Wasserman Schultz, en Sunrise, Florida, en caso de devolución.



Los diez paquetes anteriores, todos los cuales contenían bombas conocidas como de tubería, fueron dirigidos al ex vicepresidente Joe Biden, al actor Robert De Niro, al representante Maxine Waters, D-Calif., Al ex fiscal general Eric Holder, al ex director de la CIA John Brennan, al ex El presidente Barack Obama y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.



Respecto al arresto de Sayoc, el presidente Donald Trump afirmó que perseguiran a todos los responsables para aplicar todo el peso de la ley.





No podemos permitir que la violencia política arraigue en Estados Unidos, comentó el mandatario.