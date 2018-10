Dice Trump que 17 mil integran caravana

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la caravana de migrantes centroamericanos que partió de Honduras está conformada por 17 mil personas.



"Si miran a ese gran grupo (caravana), a veces llegan a 17 mil personas (...) Hoy dijeron que cada vez es más grande", afirmó el mandatario en un mitin en Illinois.



La caravana, que hoy llegó a Oaxaca, está compuesta por cerca de 6 mil migrantes, según reportes.



"Algunas de esas personas son gente que no queremos. Odio decirlo. Algunas de esas personas no las queremos y hay algunas que me encantaría tener", señaló Trump.



En las últimas semanas, el presidente ha criticado duramente el paso de la caravana, la cual salió de Honduras el 13 de octubre y ha cruzado las fronteras con Guatemala y México.



El republicano aseguró que muchos de los migrantes eran terroristas provenientes de Medio Oriente o miembros de la Mara Salvatrucha, sin que señalara tener pruebas de ello.