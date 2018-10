Era repartidor de pizzas antes de convertirse en el sospechoso de enviar bombas

Horas antes de su arresto, César Sayoc estaba reproduciendo música en un club stripper de Florida. “Era un hombre agradable, contaba chistes y era divertido”, le comentó Stacy Saccal, administrador general del club, a CNN.



Sayoc fue arrestado este viernes después que las autoridades federales dieron a conocer que envió 14 bombas caseras elaboradas con tubos a través del correo de Estados Unidos a prominentes demócratas del país.



Ninguna de las bombas detonó y nadie resultó lesionado. Enfrenta cargos federales y podría pasar hasta 48 años en prisión si es condenado.



Sayoc, quien es oriundo de Aventura, Florida, es fisiculturista y trabajó como bailarín para mujeres durante varios años, recientemente se desempeñaba como repartidor de pizzas.



En su cuenta de Linkedln se describe a sí mismo como coreógrafo y agente para strippers, mientras que en Twitter dice que es “agente artístico, vendedor, promotor y encargado de eventos en vivo”.



Un primo, Lenny Altieri, comentó que Sayoc asistió a buenas escuelas y estaba bien educado, pero dijo que “los cerebros y el sentido común no son sinónimos”.



Sayoc asistió a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte de 1983 a 1984 y no se graduó, también asistió a Brevard College en Carolina del Norte, allí estudio tres semestres.



Al parecer, ha estado separado de su familia desde hace años.



El documento que indica que se declaró en bancarrota en el 2012 señala que “vive con su mamá y no tiene muebles, además tiene bienes por un total de 4 mil 175 dólares pero debe 21 mil 109 dólares”.



Su madre y sus hermanas lo urgieron para que buscara tratamiento médico porque tiene problemas “con la falta de comprensión de la realidad, ya que cree que no hace cosas malas”, comentó el abogado Ronald S. Lowy.



Su padre es filipino y su madre italiana. Sin embargo, fue echado de la casa de sus padres y estaba viviendo en una van Dodge de color blanco, en donde fue encontrado este viernes por las autoridades.



Los investigadores creen que Sayoc fabricó las bombas en esa van, ya que dos oficiales dijeron que encontraron dentro del vehículo equipo para soldar, estampillas, sobres, papel, una impresora y polvo.



Los registros de la corte muestran que ha sido arrestado en nueve ocasiones, mayormente en Florida, acusado de hurto mayor, golpes, fraude, posesión de droga y violaciones a su libertad condicional.



En el 2002, fue arrestado por la policía de Miami por haber amenazado con colocar una bomba a una compañía de electricidad diciendo que “sería peor que el 11 de septiembre”.



En el 2014 fue arrestado por robar tubos de cobre en Home Depot.



La encargada de New River Pizza y Fresh Kitchen en Fort Lauderdale declaró que era un “empleado modelo” y que hablaba abiertamente de sus puntos de vista, se considera un supremacista blanco y le disgustan los gays, afroamericanos, judíos y cualquier persona que no sea anglosajona, quería que todas esas personas estuvieran confinadas en una isla.



En sus redes sociales publicaba memes contra los musulmanes y criticaba a los políticos demócratas, también compartía teorías de conspiración, memes y artículos criticando a Hillary Clinton.



El miércoles publicó un tweet criticando a George Soros, al ex presidente Barack Obama y a otras personas.