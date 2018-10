Desalojan estudio de televisión en Nueva York tras amenaza de bomba

Estados Unidos.- El estudio de televisión del canal 13 en Nueva York fue desalojado tras registrarse una amenaza de bomba.



WNYT, una filial de NBC en el condado de Albany, al norte del estado de Nueva York (Estados Unidos), fue desalojado por una amenaza de bomba.



El canal 13 informó a través de su página web que se recibió la llamada en la redacción y que se notificó a la policía.



En el lugar se encuentra personal de seguridad realizando una inspección.



El personal de WNYT-WNYA ha regresado al edificio después de que los estudios fueron evacuados el domingo por la mañana debido a una amenaza de bomba.



La llamada entró en la sala de redacción poco antes de las 11 am. La policía fue notificada de inmediato y el edificio fue evacuado.



Los oficiales del Departamento de Policía de Menands y la Oficina del Alguacil del Condado de Albany respondieron y registraron el edificio.



Al personal se le permitió regresar al trabajo poco tiempo después.



La Policía continúa con sus investigaciones.





FALSA ALARMA

Luego de varios minutos de revisión, el personal de policía informó que no fue encontrado ningún objeto extraño en las oficinas.Esta situación se produce una semana después de que en la última semana una docena de paquetes bomba fueron enviados a las residencias u oficinas de destacadas personalidades del Partido Demócrata como el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, entre otros.También recibieron ese tipo de amenazas figuras críticas con las políticas del presidente de EE.UU, Donald Trump, como el actor Robert de Niro o el financieroGeorge Soros.Las autoridades federales detuvieron en el estado de Florida a Cesar Altieri Sayoc, seguidor de Trump, y quien ya ha sido acusado por el envío de 13 paquetes bomba.