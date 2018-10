Escala alta montaña y encuentra a gatito sentado en la cima

Ciudad de México.- Los gatos son criaturas misteriosas por naturaleza, no sólo tienen 24 huesos más que nosotros dicen por ahí que son acreedores de 7 vidas.



Aunque eso no está comprobado lo que si lo está es que son animales fantásticos que nos sorprenden con su inteligencia y sus acciones.



Recientemente se dio a conocer que un montañista polaco que escaló el pico noroccidental de la montaña Rysy -el punto más alto del país eslavo, ubicado a 2 mil 499 metros sobre el nivel del mar- descubrió un gato doméstico en la cima.



Sí, en serio y no fue parte de una alucinación. El animal era real y fotografías lo comprobaron.



Wojtek Jabczynski, el deportista, compartió una grabación y varias instantáneas en su perfil de Twitter.



"Un gato observa el pico más alto de Polonia", dice la descripción.





Fotografía: Wojtek JabczynskiEn el material gráfico se aprecia cómo el mamífero se asea y mira relajadamente a su alrededor mientras se encuentra sentado sobre una roca que sobresale de la, sin prestar demasiada atención a la presencia de los montañistas.Sin embargo, el felino cambió de actitud y se acercó a Jabczynski en cuanto este sacó una porción dede su mochila, detalla Daily Mail.El autor de la publicación no está seguro de cómo el pequeño animal llegó hasta el elevado lugar, pero supuso que podría haber llegado desde unaque se encuentra ubicada en la montaña.Como era de esperar,Algunos internautas compararon al gato con un, mientras que otros incluso aseguraban que el félino poseía "", una especie de cabra montés.De igual manera, otro usuario se mostró preocupado por ely sugirió que lo trasladaran a un