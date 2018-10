Hombre pierde el hígado tras consumir 'píldoras milagrosas'

Ciudad de México— Seguramente en más de una ocasión has oído hablar de las famosas "píldoras milagrosas" las cuales prometen sanar prácticamente todo y volverte "inmune" a cualquier enfermedad.



Estos suplementos dietéticos -supuestamente naturales- desafortunadamente muchas veces no están aprobados por médicos y al contrario de generar algún bien causan terribles consecuencias.



Recientemente se dio a conocer que Jim McCants, un estadounidense residente en Dallas, tuvo que ser sometido a una operación de urgencia luego de meses de tomar unas píldoras.



De acuerdo con el relato del hombre contado por la BBC, su padre murió cuando tenía 59 años a causa de un ataque cadíaco, por lo que al llegar a los cincuenta él comenzó a cuidar su salud mejorando su alimentación y practicando deporte.



Durante este nuevo estilo de vida comenzó a tomar un suplemento que parecía totalmente inofensivo: pastillas de té verde.



Según los fabricantes, el producto ayudaba a prevenir el cáncer, perder peso y fortalecer el corazón.



Sin embargo, a unos meses de empezar a consumirlo, McCants se sintió mal y fue llevado de emergencia a un hospital con sospecha de cirrosis hepática.



Como el hombre no fumaba ni bebía ni tomaba medicamentos con posibles efectos secundarios graves, se concluyó que la causa más probable de su malestar era dicho suplemento.



Tan grave fue el mal que le causó que requería un hígado de manera urgente. Por suerte, consiguió un donador en poco tiempo.



Lamentablemente, a cuatro años de esto, el afectado sufre una enfermedad renal y dolor adominal crónico.



"Mi vida antes era bastante activa. Y ahora tengo un estilo de vida mucho más sedentario y estoy luchando con la fatiga", se lamenta el hombre, quien ya demandó al fabricante de los suplementos para lograr que pongan en el embalaje del producto una advertencia sobre los posibles riesgos que conlleva su consumo.