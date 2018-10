¿Quién es Robert Bowers, el sospechoso de la masacre en la sinagoga de Pittsburgh?

Pittsburgh- Durante meses, Robert D. Bowers había estado expresando su ira en mensaje tras mensaje de internet, refiriéndose a los inmigrantes como “invasores”, distribuyendo memes racistas y aseverando que los judíos eran “el enemigo del pueblo”.



Luego, el sábado, momentos antes de que la policía dijo irrumpió con un rifle de asalto y tres pistolas en una sinagoga de Pittsburgh, subió un post final: “no puedo quedarme sentado viendo cómo aniquilan a mi gente. Al diablo lo que piensen. Aquí voy”.



Las autoridades informaron que Bowers, de 46 años, asesinó por lo menos a 11 personas dentro y en las inmediaciones de la sinagoga El Árbol de la Vida.



La policía arrestó a Bowers, quien tenía 21 armas registradas a su nombre, de acuerdo con el representante de Pennsylvania Mike Dole. Funcionarios señalaron que la policía no tenía conocimiento de Bowers antes del tiroteo, mientras que en la base de datos judiciales del estado de Pennsylvania sólo aparece a su nombre una infracción de tráfico en el 2015.



Bowers recurrió a Gab, la red social que se dice dedicada a la libertad de expresión y con popularidad al alza entre activistas de extrema derecha y nacionalistas blancos. Después de haber abierto en enero una cuenta ahí, había compartido una ola de insultos antisemitas y teorías conspiratorias. En Gab reprodujo mensajes de seguidores de los nazis.



“Los judíos son los hijos de Satán”, se leía en la biografía de Bowers.



Bowers vivía aproximadamente a 25 minutos al sur de la sinagoga en un edificio de ladrillos de apartamentos, en cuyo exterior a menudo se le veía fumando. Una vecina dijo no poder recordarlo hablando con nadie, no en los dos años que ella llevaba viviendo ahí.



Al parecer la actividad de Bowers en las redes sociales era muy extrema.



Con frecuencia reproducía mensajes antisemitas en los cuales se alegaba que los judíos controlan el país. En una imagen alterada del campamento de concentración de Auschwitz, a la entrada se leía: “Con las mentiras se gana dinero”. Otro mensaje decía: “¡Abran los ojos! Son los asquerosos MALVADOS judíos que están trayendo a los asquerosos y MALVADOS musulmanes al país!”.



Bowers incluyó en su ira al Presidente, a quien acusó de no hacer bastante por lograr los objetivos políticos deseados por Bowers.



Días antes de la masacre, escribió: “Trump es un globalista, no un nacionalista. No hay ningún #Hagamos a Estados Unidos Grande de Nuevo mientras haya infestación de “—aquí anotó un insulto contra los judíos”—.



En otra imagen alterada se aprecia al Presidente conversando con un hombre con una cachucha de cráneo. En otra había una maleta llena de armas.



El sábado, en la modesta zona residencial de Bowers, un camión grande de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos bloqueaba la calle. Se veía a más de 30 policías y algunos vecinos se acercaban a ver, a pesar de la helada lluvia.